Как вырастут зарплаты учителей с 1 сентября

Выплаты учителей зависят от многих обстоятельств и формируются, в частности, с учетом таких факторов как количество стажа. То есть, к должностному окладу добавляются определенные доплаты.

Какими станут выплаты учителей с начала учебного года?

Кроме должностного оклада учителя имеют право на надбавку за выслугу лет, престижность труда и другие доплаты, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Педсовет".

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Размер должностного оклада определяется в соответствии с разрядами Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы (ЕТС). Доплаты также рассчитываются отдельно.

В частности, надбавка за выслугу лет зависит от стажа:

более 3 лет – 10%;

более 10 лет – 20%;

более 20 лет – 30%.

Обратите внимание! За престижность труда надбавка равна от 5 до 30% определенного должностного оклада.

С 1 сентября возрастет доплата учителям за работу в неблагоприятных условиях труда. Сейчас она составляет 1 300 гривен. А уже с начала учебного года эта доплата вырастет до 2 600 гривен.

Нужно отметить, что сумма этой надбавки указана без вычета налога. "Чистая" доплата с 1 сентября составит 2 000 гривен.