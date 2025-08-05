Учительские зарплаты в Украине: планируют ли повышение в 2025 году
- В Украине наблюдается дефицит учителей, особенно в естественных науках, из-за низких зарплат, которые планируют повысить, но пока это откладывают.
Верховная Рада внесла изменения в законы, предусматривающие зарплату учителей в размере трех минимальных, но бюджет не может покрыть эти расходы.
В украинских школах растет дефицит учителей, не в последнюю очередь из-за низких зарплат. Однако повышать выплаты педагогам в ближайшее время не планируют.
Какова ситуация с кадрами в школах Украины?
На сегодня в школах Украины очень не хватает учителей естественных профессий, таких как химия, физика и биология. Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".
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Однако, по словам Бабака, острая проблема в школах заключается даже не в дефиците кадров.
- Главный вопрос в том, что не приходит на работу молодежь.
- Впрочем, по мнению парламентария, у этой проблемы есть очень простое решение – повышение зарплаты учителей.
Государство может сколько угодно говорить о престиже, мотивации, миссии, но пока молодой специалист не видит перспективы стабильного и достойного заработка – он просто не приходит в школу,
– отметил Бабак.
Почему зарплаты учителей не растут?
Бабак добавил, что Верховная Рада уже внесла изменения в законы "Об образовании" и "О полном общем среднем образовании", которые предусматривают большие выплаты педагогам.
- Они содержат норму о том, что минимальная зарплата учителя в Украине должна составлять не менее 3 минимальных зарплат. В 2025 году должно быть 24 000 гривен.
- Впрочем каждый год эту норму откладывают при принятии государственного бюджета, который не может выдержать такую нагрузку, особенно во время войны.
Однако я убежден – другого пути нет. Если мы хотим видеть в школах молодых специалистов, мотивированных, активных, то должны обеспечить достойную оплату их труда,
– подчеркнул Бабак.
Стоит знать! Кроме зарплаты, учителя в Украине имеют право на доплату за работу в неблагоприятных условиях. С сентября ее размер вырастет вдвое – с 1 300 до 2 600 гривен.