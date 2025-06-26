Цифры впечатляют: какие зарплаты получают украинские чиновники сейчас

Большинство украинских чиновников получают довольно высокие зарплаты. Рекордсменом среди всех учреждений по уровню зарплат оказалась Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Какие зарплаты у украинских чиновников

В НКРЭКУ средняя зарплата сейчас – 114 тысяч гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минфин.

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Заметьте! Сейчас в НКРЭКУ всего 525 работников.

Также значительные зарплаты в таких органах:

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей – средняя зарплата – 96,1 тысячи гривен (работает 59 человек);

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) – в среднем 91,3 тысячи гривен (373 сотрудника).

Антимонопольный комитет Украины – 89,5 тысячи гривен (работает 269 человек).



Какие средние зарплаты в государственных учреждениях Украины в 2025 году / Скриншот Минфин

Обратите внимание! У руководителей этих организаций также значительные зарплаты. По состоянию на сейчас, больше всего получает глава Национального агентства по предотвращению коррупции – 303,5 тысячи гривен.