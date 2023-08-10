Вопрос урегулирован: Кабмин внес изменения в выплаты военных

10 августа 2023, 16:26
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Денис Шмыгаль

Кабинет Министров урегулировал вопросы доплат для военных, участвующих в обороне страны. К некоторым вернутся надбавки в 30 000 гривен.

Какие выплаты будут получать военные

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пояснил, что доплаты в размере 30 тысяч гривен будут возвращены для некоторых категорий служащих. Так что ситуация будет выглядеть следующим образом:

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  • 30 тысяч гривен военнослужащие, правоохранители и спасатели, которые привлечены к защите страны;
  • 50 тысяч гривен – те, кто осуществляет оперативное управление воинскими частями и подразделениями на расстоянии;
  • 100 тысяч гривен – те, кто непосредственно участвует в боевых действиях.
 

Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины

Делаем все, чтобы каждый, кто защищает Украину от российских окупантов, чувствовал поддержку и помощь государства.

Срочникам тоже установили ежемесячные доплаты в размере 6 тысяч гривен, тогда как курсантам, которые учатся в вузе – 2 350 гривен.

Напомним! Этот вопрос регулируется законопроектом №9342, за который проголосовали и подписали в июне.

На какие выплаты может рассчитывать военный в плену

В МВД объяснили, что военный, переживший  плен оккупанта, имеет право на ежегодную выплату от государства в размере 100 тысяч гривен.

Выплаты осуществляют после освобождения из плена, а в период пребывания военного в плену члены семьи обращаются в Министерство реинтеграции с заявлением по установленной форме и с соответствующим пакетом документов,
– сообщили в МВД.

Чтобы его оформить, нужно:

  • копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
  • сведения или документы, подтверждающие факт лишения личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины в текущем году;
  • справка с реквизитами личного счета, открытого в банковском учреждении.

 

 

Автор: Тетяна Стельмах