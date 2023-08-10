Вопрос урегулирован: Кабмин внес изменения в выплаты военных
Источник:Денис Шмыгаль
Кабинет Министров урегулировал вопросы доплат для военных, участвующих в обороне страны. К некоторым вернутся надбавки в 30 000 гривен.
Какие выплаты будут получать военные
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пояснил, что доплаты в размере 30 тысяч гривен будут возвращены для некоторых категорий служащих. Так что ситуация будет выглядеть следующим образом:
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- 30 тысяч гривен – военнослужащие, правоохранители и спасатели, которые привлечены к защите страны;
- 50 тысяч гривен – те, кто осуществляет оперативное управление воинскими частями и подразделениями на расстоянии;
- 100 тысяч гривен – те, кто непосредственно участвует в боевых действиях.
Делаем все, чтобы каждый, кто защищает Украину от российских окупантов, чувствовал поддержку и помощь государства.
Срочникам тоже установили ежемесячные доплаты в размере 6 тысяч гривен, тогда как курсантам, которые учатся в вузе – 2 350 гривен.Напомним! Этот вопрос регулируется законопроектом №9342, за который проголосовали и подписали в июне.
На какие выплаты может рассчитывать военный в плену
В МВД объяснили, что военный, переживший плен оккупанта, имеет право на ежегодную выплату от государства в размере 100 тысяч гривен.
Выплаты осуществляют после освобождения из плена, а в период пребывания военного в плену члены семьи обращаются в Министерство реинтеграции с заявлением по установленной форме и с соответствующим пакетом документов,
– сообщили в МВД.
Чтобы его оформить, нужно:
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
- сведения или документы, подтверждающие факт лишения личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины в текущем году;
- справка с реквизитами личного счета, открытого в банковском учреждении.