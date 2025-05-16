Какие зарплаты получают украинские военнослужащие

С июня 2025 года украинские военные получают денежное обеспечение с первого дня службы. Это гарантированные государством выплаты, которые включают оклад за должность, звание, выслугу лет и надбавки за условия службы.

Из чего состоит зарплата военного

Минимальная сумма составляет 20 100 гривен ежемесячно, но общий доход может быть значительно выше в зависимости от должности, интенсивности службы и дополнительных факторов, передает 24 Канал со ссылкой на издание NV.

Читайте также Какую пенсию будет получать человек с 45 годами стажа

Среди дополнительных выплат – надбавки за службу в сложных условиях, за научные степени, премии и вознаграждения (в частности в ИТ-сфере или киберзащите), которые могут достигать до 30 000 гривен.

Обновленная система денежного обеспечения военныхх в 2025 году предусматривает ряд надбавок и премий. Дополнительные выплаты могут предоставляться за службу в сложных условиях (например, в горных районах), за специализацию, научные звания, работу в сфере кибербезопасности или за выполнение задач особой важности. Размер премий может достигать 30 000 гривен.

Дополнительные выплаты военнослужащим

Также предусмотрены единовременные выплаты – например, при выходе на пенсию или после участия в особых операциях. Это часть мотивационной политики для поддержки и компенсации рисков военной службы.

С 1 июня 2025 года вступают в силу обновленные правила относительно надбавок (Постановление КМУ №168):

30 000 гривен – для военных, которые выполняют задачи в условиях военной агрессии;

50 000 гривен – для военнослужащих в штабах, органах управления и командования;

70 000 гривен – для тех, кто ежедневно находится в зоне первого эшелона или постоянно выполняет боевую задачу;

100 000 гривен – для бойцов в зоне активных боевых действий или во время лечения и реабилитации после ранения, контузии или травмы.

Эти доплаты зависят от рода службы, уровня риска, участия в боевых действиях и других факторов.

Кто какие доплаты получает

30 тысяч гривен могут получать военные, которые выполняют боевые или специальные задачи по приказам командования – в частности, в составе резерва, на пунктах управления, во время разминирования или защиты объектов инфраструктуры.

70 тысяч гривен предусмотрено для тех, кто работает на передовой или в тылу врага – эта выплата может начисляться несколько раз за участие в задачах на линии соприкосновения, в районах боевых действий или на оккупированных территориях.

Выплату в размере 50 000 гривен назначают военнослужащим, которые проходят службу в органах военного управления, штабах группировок войск или тактических групп. Это также касается военных в командовании и штабах частей или сводных подразделений.

Ежемесячную выплату в размере 100 000 гривен начисляют военным, которые непосредственно участвуют в боевых действиях или обеспечивают оборону в районах активных боевых действий. Также ее получают: