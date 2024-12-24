Зарплаты украинских военных: сколько будут платить бойцам в 2025 году

В 2025 году размер выплат для военных может быть скорректирован. Зарплата военнослужащих может претерпеть изменения с учетом инфляции и повышения цен.

Какие зарплаты будут получать военные с 1 января

Однако действующий размер заработной платы не изменится и будет сохраняться согласно утвержденному бюджету на 2025 год, пишет 24 канал со ссылкой на слова нардепа от фракции "Батькивщина" Михаила Цимбалюка.

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В частности военный Кирилл Сазонов заявил, что общая зарплата может варьироваться от 20 до 190 тысяч гривен в месяц.

Так у младшего сержанта зарплата чуть больше 20 тысяч гривен. У рядового – 21 300 гривен. Но точная выплаты зависит от должности.

Далее идет доплата за интенсивность боевых действий – минимум 30 тысяч, максимум 100 тысяч. То есть тот, кто постоянно воюет – 120 тысяч, получается. Еще доплата 70 тысяч за пребывание более месяца в зоне боевых действий,

– рассказал Сазонов.

Однако самые большие выплаты получают те солдаты, которые кто непосредственно находится на первой линии обороны.

Так до конца текущего года минимальная заработная плата мобилизованного лица будет составлять 33 тысячи гривен. Эта сумма состоит:

из минимального оклада солдата-срочника в размере 20 тысяч гривен;

оклада по воинскому званию в размере 13 тысяч гривен.

Обратите внимание! Эти деньги не подлежат налогообложению военным сбором в размере 1,5%.

Дополнительные выплаты для военнослужащих

Так размер дополнительных денежных выплат в месяц для военнослужащих составляет:

30 тысяч гривен для тех, кто осуществляет боевые (специальные) задачи в период обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией России;

50 тысяч гривен для военных, выполняющих боевые (специальные) задачи в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями;

100 тысяч гривен для военных, которые находятся в зоне активных боевых действий или проходят лечение или реабилитацию вследствие полученной контузии, травмы, увечья. Также надбавка предусмотрена для тех, кто попал в плен;

70 тысяч гривен доплаты для тех, кто находится на передовой месяц.

Заметьте! Об этом говорится в Законе "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей.