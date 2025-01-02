Какими будут зарплаты и доплаты военнослужащих в 2025 году

С 1 января 2025 года зарплаты украинских военных не изменятся, если бюджет страны не претерпит изменений. Сейчас пересмотр выплат возможен только при условии корректировки финансового плана с учетом инфляции и роста цен.

Как начисляются выплаты военных

Выплаты военнослужащим начисляются в соответствии с положениями Закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и Постановления Кабмина № 168, сообщает 24 Канал.

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Законом предусмотрены такие ежемесячные дополнительные выплаты:

30 тысяч гривен – для тех, кто выполняет боевые или специальные задачи, связанные с защитой Украины от агрессии РФ;

– для тех, кто выполняет боевые или специальные задачи, связанные с защитой Украины от агрессии РФ; 50 тысяч гривен – для военных, задействованных в составе штабов, командования или органов военного управления, осуществляющих оперативное руководство;

– для военных, задействованных в составе штабов, командования или органов военного управления, осуществляющих оперативное руководство; 100 тысяч гривен – для тех, кто находится в зоне активных боевых действий, проходит лечение после ранений, травм или контузий, или оказался в плену;

– для тех, кто находится в зоне активных боевых действий, проходит лечение после ранений, травм или контузий, или оказался в плену; 70 тысяч гривен – доплата для военных, которые месяц находятся на передовой.

Эти суммы должны компенсировать риски и условия службы во время выполнения боевых задач. Общий уровень заработной платы военных в Украине варьируется от 20 до 190 тысяч гривен в месяц.

Заметьте! Наибольшие выплаты получают военные, которые находятся на первой линии обороны. Кроме того, в Силах обороны действуют премии за уничтоженную вражескую технику.

Повышение выплат для курсантов

С марта 2025 года в Украине планируется повышение выплат для курсантов.

Студенты 1-2 курсов будут получать не менее 8 000 гривен, тогда как курсанты 3-4 курсов будут иметь более 20 тысяч гривен в месяц.

Эти меры направлены на повышение мотивации молодых офицеров и популяризацию военной службы.