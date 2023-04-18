Какими будут зарплаты военных в мае

Денежное обеспечение военнослужащего в Украине в последний раз претерпело изменения в конце января, когда Минобороны изменило порядок начисления дополнительных выплат. С тех пор зарплата военным, которые служат не в зоне боевых действий, уменьшилась.

Если до изменений все военные, включая срочников и курсантов, получали 30 тысяч гривен доплат, то с февраля эти выплаты получают только те военные, которые находятся в определенной официальным перечнем зоне боевых действий. Бойцы, служащие на передовой, по-прежнему получают 100 тысяч гривен вознаграждения.

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Как определяется зарплата военнослужащего

Денежное довольствие военного состоит из двух частей:

Основной, зависящей от должности; воинского звания; продолжительности, интенсивности и условий военной службы; квалификации.

Дополнительной – надбавки за особенности прохождения службы, режим секретности, за научную степень, ученое, почетное или спортивное звание.

В феврале Минобороны повысило минимальную сумму денежного довольствия до 20 тысяч гривен для солдата-контрактника и до 17 тысяч гривен для чрезвычайников и полицейских.

Вернут ли дополнительные выплаты военнослужащим

Отмена дополнительных выплат защитникам Украины вызвала волну критики в обществе. Сразу несколько петиций с предложениями вернуть доплаты набрали необходимое количество голосов, а в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №9071 с предложением вернуть доплаты.

10 апреля нардепы приняли законопроект №8312 с правкой о возврате доплат. Причем надбавки решили вернуть также всем полицейским и спасателям. Закон вступит в силу только в случае подписания Президентом.

Пока же в Верховную Раду уже внесли постановление, которое может заблокировать возврат дополнительных доплат. Правда, в ближайшее время его рассматривать не будут.

Хватит ли денег на возврат доплат