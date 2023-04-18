Якщо до змін всі військові включно зі строковиками та курсантами отримували 30 тисяч гривень доплат, то з лютого ці виплати отримують лише ті військові, які перебувають у визначеній офіційним переліком зоні бойових дій. Бійці, які служать на передовій, як і раніше отримують 100 тисяч гривень винагороди.
Цікаво Доплати українським військовим та поліцейським: чи вистачить на все грошей
Як визначається зарплатня військовослужбовця
Грошове забезпечення військового складається з двох частин:
- Основної, яка залежить від посади; військового звання; тривалості, інтенсивності й умов військової служби; кваліфікації.
- Додаткової – надбавки за особливості проходження служби, режим секретності, за науковий ступінь, вчене, почесне чи спортивне звання.
У лютому Міноборони підвищило мінімальну суму грошового забезпечення до 20 тисяч гривень для солдата-контрактника та до 17 тисяч гривень для надзвичайників і поліціянтів.
Чи повернуть додаткові виплати військовослужбовцям
Скасування додаткових виплат захисникам України викликало хвилю критики у суспільстві. Одразу декілька петицій з пропозиціями повернути доплати набрали необхідну кількість голосів, а у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт № 9071 з пропозицією повернути доплати.
10 квітня нардепи ухвалили законопроєкт № 8312 з правкою про повернення доплат. Причому, надбавки вирішили повернути також усім поліціянтам та рятувальникам. Закон набере чинності лише у разі підписання Президентом.
Наразі ж у Верховну Раду уже внесли постанову, яка може заблокувати повернення додаткових доплат. Щоправда, найближчим часом її розглядати не будуть.
Чи вистачить грошей на повернення доплат
- Додаткові доплати для всіх зазначений вище категорій обійдуться в 160 мільярдів гривень на рік. За словами економіста Олега Гетмана, наразі у бюджеті немає коштів на здійснення такого фінансування.
- Сама поправка до закону передбачає отримання додаткових надходжень шляхом скорочення посадових окладів держслужбовців до 10 мінімальних зарплат, тобто 67 000 гривень. Проте, багато депутатів, зокрема, Ярослав Железняк, визнають, що цього недостатньо для здійснення виплат.
- Хоча норма передбачає повернення 30 000 доплат, але як буде на практиці, поки що не зрозуміло, каже юрист Олександр Золотухін. Наразі невідомо як у разі підписання законопроєкту його буде імплементовано та кому уріжуть зарплати.