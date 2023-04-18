Якщо до змін всі військові включно зі строковиками та курсантами отримували 30 тисяч гривень доплат, то з лютого ці виплати отримують лише ті військові, які перебувають у визначеній офіційним переліком зоні бойових дій. Бійці, які служать на передовій, як і раніше отримують 100 тисяч гривень винагороди.

Цікаво Доплати українським військовим та поліцейським: чи вистачить на все грошей

Як визначається зарплатня військовослужбовця

Грошове забезпечення військового складається з двох частин:

Основної, яка залежить від посади; військового звання; тривалості, інтенсивності й умов військової служби; кваліфікації.

Додаткової – надбавки за особливості проходження служби, режим секретності, за науковий ступінь, вчене, почесне чи спортивне звання.

У лютому Міноборони підвищило мінімальну суму грошового забезпечення до 20 тисяч гривень для солдата-контрактника та до 17 тисяч гривень для надзвичайників і поліціянтів.

Чи повернуть додаткові виплати військовослужбовцям

Скасування додаткових виплат захисникам України викликало хвилю критики у суспільстві. Одразу декілька петицій з пропозиціями повернути доплати набрали необхідну кількість голосів, а у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт № 9071 з пропозицією повернути доплати.

10 квітня нардепи ухвалили законопроєкт № 8312 з правкою про повернення доплат. Причому, надбавки вирішили повернути також усім поліціянтам та рятувальникам. Закон набере чинності лише у разі підписання Президентом.

Наразі ж у Верховну Раду уже внесли постанову, яка може заблокувати повернення додаткових доплат. Щоправда, найближчим часом її розглядати не будуть.

Чи вистачить грошей на повернення доплат