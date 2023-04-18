Если до изменений все военные, включая срочников и курсантов, получали 30 тысяч гривен доплат, то с февраля эти выплаты получают только те военные, которые находятся в определенной официальным перечнем зоне боевых действий. Бойцы, служащие на передовой, по-прежнему получают 100 тысяч гривен вознаграждения.
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Как определяется зарплата военнослужащего
Денежное довольствие военного состоит из двух частей:
- Основной, зависящей от должности; воинского звания; продолжительности, интенсивности и условий военной службы; квалификации.
- Дополнительной – надбавки за особенности прохождения службы, режим секретности, за научную степень, ученое, почетное или спортивное звание.
В феврале Минобороны повысило минимальную сумму денежного довольствия до 20 тысяч гривен для солдата-контрактника и до 17 тысяч гривен для чрезвычайников и полицейских.
Вернут ли дополнительные выплаты военнослужащим
Отмена дополнительных выплат защитникам Украины вызвала волну критики в обществе. Сразу несколько петиций с предложениями вернуть доплаты набрали необходимое количество голосов, а в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №9071 с предложением вернуть доплаты.
10 апреля нардепы приняли законопроект №8312 с правкой о возврате доплат. Причем надбавки решили вернуть также всем полицейским и спасателям. Закон вступит в силу только в случае подписания Президентом.
Пока же в Верховную Раду уже внесли постановление, которое может заблокировать возврат дополнительных доплат. Правда, в ближайшее время его рассматривать не будут.
Хватит ли денег на возврат доплат
- Дополнительные доплаты для всех указанных выше категорий обойдутся в 160 миллиардов гривен в год. По словам экономиста Олега Гетмана, сейчас в бюджете нет средств на осуществление такого финансирования.
- Сама поправка в закон предусматривает получение дополнительных поступлений путем сокращения должностных окладов госслужащих до 10 минимальных зарплат, то есть 67 000 гривен. Однако многие депутаты, в частности Ярослав Железняк, признают, что этого недостаточно для выплат.
- Хотя норма предусматривает возврат 30 000 доплат, но как будет на практике, пока не ясно, говорит юрист Александр Золотухин. Пока неизвестно, как в случае подписания законопроекта он будет имплементирован и кому урежут зарплаты.