Как избежать завышенных платежек за газ

Важно ежемесячно сообщать оператору показатели счетчика газа, даже если в квартире никто не проживает, передает 24 Канал со ссылкой на "ГазПравда". А для того, чтобы избежать завышенных сумм, нужно передавать показатели газового счетчика с 1 по 5 число каждого месяца.

Читайте также: Шмыгаль рассказал, подпишет ли Зеленский резонансный закон о дровах

Дело в том, что в случае отсутствия показаний счета формируются по средним данным формируются по средним данным, которые могут быть выше фактического потребления.

Заметьте! Это среднее значение рассчитывается на основе данных за последние три года, указанных в заявлении-присоединении.

Показатели газа можно подать через личный кабинет национального оператора "Газораспределительные сети Украины", если с этим предприятием заключен договор. В частности:

в Киевской, Полтавской и Одесской областях действуют локальные операторы, поэтому в таких случаях показатели нужно передавать через их сервисы.

абоненты "Нафтогаза" могут воспользоваться чат-ботом gas.ua в мессенджерах, позвонить в колл-центр или отправить SMS на номер 4647, указав номер лицевого счета и пятизначное значение счетчика через пробел.

Обратите внимание! Показания счетчика нужно передавать даже при отсутствии фактического потребления газа, если вы не проживаете по указанному адресу. В противном случае оператор ГРМ начислит объем потребления по плановым показателям, что приведет к накоплению долга.