Як уникнути завищених платіжок за газ

Важливо щомісяця повідомляти оператору показники лічильника газу, навіть якщо у квартирі ніхто не проживає, передає 24 Канал з посиланням на "ГазПравда". А для того, щоб уникнути завищених сум, потрібно передавати показники газового лічильника з 1 по 5 число кожного місяця.

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Річ у тім, що у разі відсутності показників рахунки формуються за середніми даними, які можуть бути вищими за фактичне споживання.

Зауважте! Це середнє значення розраховується на основі даних за останні три роки, вказаних у заяві-приєднанні.

Показники газу можна подати через особистий кабінет національного оператора "Газорозподільні мережі України", якщо з цим підприємством укладено договір. Зокрема:

у Київській, Полтавській та Одеській областях діють локальні оператори, тому в таких випадках показники потрібно передавати через їхні сервіси.

абоненти "Нафтогазу" можуть скористатися чат-ботом gas.ua в месенджерах, зателефонувати до кол-центру або надіслати SMS на номер 4647, вказавши номер особового рахунку та п'ятизначне значення лічильника через пробіл.

Зверніть увагу! Показники лічильника потрібно передавати навіть за відсутності фактичного споживання газу, якщо ви не проживаєте за вказаною адресою. В іншому випадку оператор ГРМ нарахує обсяг споживання за плановими показниками, що призведе до накопичення боргу.