Новые санкции против России могут негативно сказаться на мировой экономике, однако они необходимы для сдерживания вооруженной агрессии. Владимир Зеленский рассказал, как при таком сценарии действовать, чтобы мировая экономика не упала.

Действуют ли санкции

В интервью изданию The Times Владимир Зеленский объяснил, что санкции действовали бы эффективнее, если бы страны с большими экономиками не "помогали России выжить".

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Владимир Зеленский Президент Украины Санкции имеют результат. Если бы крупные экономики мира, такие как Индия, Китай, Турция и еще несколько стран, не направили санкции против России, не помогали ей экономически выжить. Энергетика для этих крупных государств будет рыночной, а они используют время войны, время, когда человечество теряет человечество. Если бы эти страны переоценили свои ценности, то санкции действовали бы полностью.

Несмотря на ожидания экономического краха из-за западных санкций, российская экономика все еще функционирует, хотя и рискует "перегреться".

Как ранее писал The Washington Post, Россия может финансировать войну в Украине еще несколько лет благодаря значительным доходам от нефти.

Заметьте! Экономисты отмечают, что России удается держаться на плаву благодаря продаже нефти, особенно в страны Азии, такие как Китай и Индия, которые продолжают ее покупать, помогая компенсировать потери от санкций.

Однако внутренние риски остаются. Россия сталкивается с "перегревом" экономики, поскольку быстрый рост зарплат может привести к инфляционному давлению и осложнить ситуацию.