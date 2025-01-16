Что больше всего сейчас нужно украинской армии

Речь идет о пакете дальнобойного оружия и срочном решении по активам России, пишет 24 канал со ссылкой на слова украинского лидера.

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Зеленский рассказал, что решение по использованию 50 миллиардов долларов замороженных российских активов есть. Однако они еще "не зашли".

В то же время судьба еще 250 миллиардов этих средств еще не решена. Однако, согласно словам президента Украины, они бы очень помогли Киеву.

Обратите внимание! Как отметил Владимир Зеленский, для сдерживания и усиления Вооруженных сил страны также нужен пакет дальнобойного оружия.