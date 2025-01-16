Що найбільше зараз потрібно українській армії

Йдеться про пакет далекобійної зброї та термінове рішення щодо активів Росії, пише 24 канал з посиланням на слова українського лідера.

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Зеленський розповів, що рішення щодо використання 50 мільярдів доларів заморожених російських активів є. Проте вони ще "не зайшли".

Водночас доля ще 250 мільярдів цих коштів ще не вирішена. Однак, згідно зі слів президента України, вони б дуже допомоги Києву.

Зверніть увагу! Як зазначив Володимир Зеленський, для стримування та посилення Збройних сил країни також потрібен пакет далекобійної зброї.