Изменения предполагают направление дополнительных 5,56 миллиарда на неотложные меры по преодолению последствий полномасштабного вторжения России в Украину. Владимир Зеленский подписал закон и вернул его в Верховную Раду 17 марта.

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Расходы Госбюджета увеличили на 5,5 миллиарда гривен

Документ увеличивает более чем на 5,5 миллиарда гривен расходы и предоставление кредитов специального фонда Госбюджета за счет:

грантов и помощи от партеров (445,6 миллиона гривен),

осуществление дополнительных внешних заимствований (3,84 миллиарда гривен),

возврат средств, предоставленных Минэкономики для Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы для выплаты пособий (1,27 миллиарда гривен).

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На что потратят дополнительные средства

Изменения в закон предусматривают увеличение расходов из Госбюджета:

1,35 миллиарда гривен на реконструкцию и/или модернизацию трех больниц (Охматдет, университетская клиника в Киеве и реабилитационный центр во Львове);

1,12 миллиарда гривен на программу восстановления мостов;

1,28 миллиарда гривен на гранты для малого и микро-бизнеса из сферы переработки;

1,094 миллиарда гривен на обустройство пунктов пропуска на украинско-польской границе;

365,7 миллиона гривен – Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве;

79,9 миллиона гривен на закупку оборудования для больниц;

285 миллионов – на закупку беспилотников для мониторинга государственной границы.

Кроме того, закон предусматривает передачу Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии (52,5 миллиарда гривен) в Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры и новые направления использования средств Фонда. В частности, строительство жилья для потерявших его компенсации за уничтоженное жилье и возможность восстановления объектов военной инфраструктуры.

Это любопытно! Дополнительным источником наполнения Фонда ликвидации последствий станет продажа активов российских олигархов по закону "О санкциях", действующему с 2014 года.

В то же время, документ предоставляет возможность компенсации для владельцев морских судов и судов, которые ходят во внутренних водах. Однако при условии, если они получают повреждения или будут уничтожены Россией. Общий объем компенсаций – до 20 миллиардов гривен в 2023 году.

В качестве источника выплат Кабмин сможет использовать средства Дорожного фонда. Отметим, что Верховная Рада Украины 24 февраля приняла во втором чтении законопроект об изменениях в Государственный бюджет-2023.