"Зерновая инициатива" в деле: из украинских портов вышли новые суда с зерном

"Зерновая инициатива" продолжается. Сегодня Украина продолжает вывозить свое зерно в страны Азии и Европы. Сколько уже удалось вывезти, читайте в материале.

"Зерновая инициатива" работает

В Министерстве инфраструктуры Украины сообщили, что по состоянию на 19 октября в рамках "Зерновой инициативы" из украинских портов отправлена новая партия агропродукции.

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Из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли 6 судов с агропродукцией для стран Азии и Европы. На них было 86,7 тысяч тонн агропродукции.

Из Одесского порта вышел балкер KEMAL KURU, из Черноморска – ALMIRANTE STORNI, CS CALVINA, а из порта "Южный" – балкеры KUBROSLI-Y, DAYTONA-H и танкер DENSA DEFNE.

Всего из украинских портов вышли 360 судов с агропродукцией, направленной в страны Азии, Европы и Африки.

Крупнейший караван судов

Напоминаем, из одесских портов 4 сентября вышел самый большой караван судов после подписания зернового соглашения. Следовательно, 13 кораблей перевезли 282,5 тысяч тонн украинской агропродукции.

Всего из портов вышло после разблокировки украинского зерна,На борту они перевезли 2 миллиона тонн агропродукции.

До войны экспорт аграрной продукции как сырья, так и продуктов с положительной стоимостью давали Украине до 40% поступления валюты от экспортных операций.

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На сколько может упасть цена на гречку

Из-за того, что перерабатывающие предприятия Украины начали получать новый урожай гречихи, цена на гречку может упасть.

По словам директора Департамента аграрного развития Минагрополитики Игоря Виштака, стоимость гречихи может снизиться до 60 – 70 гривен за килограмм.

На 18 октября аграрии собрали 120 тысяч тонн гречки. Больше всего зерна намолотили аграрии Сумщины – 15,5 тысячи тонн. Далее следуют Житомирщина и Хмельнитчина, где аграрии собрали по 15,2 тысяч тонн гречки.

Стоимость гречки на сегодняшний день в среднем составляет 80 гривен за килограмм. В отдельных магазинах можно найти крупу по цене более 70 гривен.

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