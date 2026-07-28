Жена российского политика стремится к отмене санкций против себя: в ЕС ответили

Жена спикера президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова – Татьяна Навка – подала иск. Она требует отменить санкции Европейского Союза, введенные против нее из-за войны в Украине.

Что известно о санкциях против жены Пескова

Спикер Еврокомиссии Ануар аль-Ануни прокомментировал ситуацию по ограничениям, введенным против жены Пескова.

Спикер подчеркнул, что у ЕС должен быть достаточно доказательств для внедрения санкций. Кроме того, для добавления любого лица в санкционный список требуется единогласное решение всех 27 государств-членов Европейского Союза .

Ануар аль-Ануни напомнил, что Татьяна Навка является "совладелицей компаний и имущества, расположенных на Крымском полуострове, незаконно аннексированном Российской Федерацией, следовательно, она поддерживает действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Кроме того, она связана с Дмитрием Песковым, который активно поддерживает действия или политику, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также стабильности и безопасности в Украине.

Навка была включена в санкционный список ЕС в июне 2022 года. Тогда ограничения ввели против лиц, которых Евросоюз считает причастными к действиям России в отношении Украины. В этот же список также попали дочь Пескова Елизавета и его сын Николай. Об этом пишет Reuters .

Согласно информации, обнародованной на сайте EUR-Lex, Навка сейчас пытается через Суд Европейского Союза добиться отмены санкций . В исковом заявлении утверждается:

основания для введения ограничений по ней не были должным образом обоснованы;

при принятии решения были допущены юридические и фактические ошибки;

ЕС не смог доказать достаточную связь между ней и целями, ради которых были введены санкции.

Навка также требует от Совета Европейского Союза возмещения материального ущерба, а также компенсации за нанесенный его репутации и другой нематериальный ущерб на общую сумму более 2 миллионов евро.

Что известно о санкциях против России

Напомним, что ограничения против России и людей, поддерживающих российскую военную агрессию, продолжают вводить. В частности, США могут рассмотреть законопроект о новых санкциях против России .

Также ЕС может ввести санкции против 1600 компаний. Речь идет о компаниях, способствующих войне России против Украины .