Що відомо про санкції проти дружини Пєскова

Речник Єврокомісії Ануар аль-Ануні прокоментував ситуацію щодо обмежень, які запроваджені проти дружини Пєскова.

Речник наголосив, що ЄС повинен мати достатньо доказів для впровадження санкцій. Крім того, для додавання будь-якої особи до санкційного списку потрібно одноголосне рішення усіх 27 держав-членів Європейського Союзу.

Ануар аль-Ануні нагадав, що Тетяна Навка є "співвласницею компаній та майна, розташованих на Кримському півострові, який був незаконно анексований Російською Федерацією, отже вона підтримує дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України".

Крім того, вона пов’язана з Дмитром Пєсковим, який активно підтримує дії або політику, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, а також стабільності та безпеці в Україні.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Навка була включена до санкційного списку ЄС у червні 2022 року. Тоді обмеження запровадили проти осіб, яких Євросоюз вважає причетними до дій Росії щодо України. До того ж списку також потрапили донька Пєскова Єлизавета та його син Микола. Про це пише Reuters.

Згідно з інформацією, оприлюдненою на сайті EUR-Lex, Навка нині намагається через Суд Європейського Союзу домогтися скасування санкцій. У позовній заяві стверджується:

підстави для запровадження обмежень щодо неї не були належним чином обґрунтовані;

під час ухвалення рішення були допущені юридичні та фактичні помилки;

ЄС не зміг довести достатній зв'язок між нею та цілями, задля яких були введені санкції.

Навка також вимагає від Ради Європейського Союзу відшкодування матеріальної шкоди, а також компенсації за завдану її репутації та іншу нематеріальну шкоду на загальну суму понад 2 мільйони євро.

Що відомо про санкції проти Росії

Нагадаємо, що обмеження проти Росії та людей, які підтримують російську військову агресію, продовжують запроваджувати. Зокрема, США можуть розглянути законопроєкт щодо нових санкцій проти Росії.

Також ЄС може запровадити санкції проти 1 600 компаній. Йдеться про компанії, які сприяють війні Росії проти України.