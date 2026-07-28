Що відомо про рішення ЄС щодо СПГ Росії

Рішення ЄС також дає змогу грецькій судноплавній компанії Dynagas і надалі здійснювати прибуткові перевезення російського газу по всьому світу, про що пише FT.

Троє джерел, знайомих із ситуацією, повідомили, що від цього рішення також виграє TotalEnergies, яка зможе продовжити продавати газ азійським клієнтам із проєкту Ямал СПГ. Цей виняток фактично скасовує рішення Брюсселя, ухвалене торік у жовтні, яке передбачало заборону таких перевезень із кінця 2026 року.

Тепер компанії з ЄС зможуть і надалі виконувати операції з перевалки (трансферу) СПГ до третіх країн, якщо:

відповідні контракти були укладені до повномасштабного вторгнення;

а обсяги постачань не перевищуватимуть рівень 2025 року.

Один із посадовців ЄС пояснив, що це рішення було необхідним, адже інакше судна, які перевозять вантажі, "дуже швидко перейшли б під контроль китайських операторів".

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Після початку повномасштабної війни TotalEnergies вийшла з більшості своїх російських проєктів, зазнавши значних фінансових втрат у 2022 році. Минулого тижня компанія підтвердила, що передає свою 10-відсоткову частку в проєкті Arctic СПГ дочірній структурі російської компанії Novatek.

Але TotalEnergies зберігає свою частку в Ямал СПГ та неодноразово заявляла, що залишить цей проєкт лише у разі прямої вимоги санкцій.

Компанія щороку отримує близько 400 мільйонів доларів від продажу СПГ із Ямал СПГ, а також дивіденди від своїх 20-відсоткових пакетів акцій у Ямал СПГ та Novatek, хоча останніми роками ці виплати були нерегулярними.

Наразі більшість вантажів Ямал СПГ постачається до Європи. У першій половині 2026 року до портів ЄС було відправлено рекордні 9,89 мільйона тонн СПГ, тоді як до Азії – лише 510 тисяч тонн. Проте нове санкційне рішення відкриває можливість для TotalEnergies та Novatek активніше використовувати флот ля постачання більшої кількості газу до Китаю.

Представник Європейської комісії наголосив, що виняток із санкцій обмежується лише перевалкою російського СПГ до третіх країн або закупівлями, безпосередньо пов'язаними з такою перевалкою. Також він повідомив, що транспортування СПГ із проєкту Сахалін-2 на Далекому Сході Росії буде звільнене від санкцій до 31 березня 2028 року, щоб уникнути перебоїв із постачанням газу до Японії та Південної Кореї.

Нагадаємо, що вже з 1 січня мала почати діяти заборона на довгострокові контракти на імпорт СПГ. Ще 2 лютого був опублікований газовий регламент REPowerEU.

Водночас Греція домоглась винятку з 21-го пакету санкцій. Країна зможе й наділі перевозити скраплений природний газ Росії до країн, які не входять у ЄС