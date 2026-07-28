Что известно о решении ЕС по СПГ России

Решение ЕС также позволяет греческой судоходной компании Dynagas и дальше осуществлять прибыльные перевозки российского газа по всему миру, о чем пишет FT .

Три источника, знакомых с ситуацией, сообщили, что от этого решения также выиграет TotalEnergies, которая сможет продолжить продавать газ азиатским клиентам из проекта Ямал СПГ. Это исключение фактически отменяет решение Брюсселя , принятое в октябре прошлого года, которое предусматривало запрет таких перевозок с конца 2026 года.

Теперь компании с ЕС смогут и дальше выполнять операции по перевалке (трансферу) СПГ в третьи страны, если:

соответствующие контракты были заключены до полномасштабного вторжения;

а объем поставок не будет превышать уровень 2025 года.

Один из чиновников ЕС пояснил, что это решение было необходимо, ведь иначе суда, перевозящие грузы, "очень бы быстро перешли под контроль китайских операторов".

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После начала полномасштабной войны TotalEnergies вышла из большинства своих российских проектов, понеся значительные финансовые потери в 2022 году. На прошлой неделе компания подтвердила, что передает свою 10% долю в проекте Arctic СПГ дочерней структуре российской компании Novatek.

Но TotalEnergies сохраняет свою долю в Ямале СПГ и неоднократно заявляла, что оставит этот проект только в случае прямого требования санкций.

Компания ежегодно получает около 400 миллионов долларов от продажи СПГ из Ямал СПГ, а также дивиденды от своих 20-процентных пакетов акций в Ямал СПГ и Novatek, хотя в последние годы эти выплаты были нерегулярными.

В настоящее время большинство грузов Ямал СПГ поставляется в Европу. В первой половине 2026 года в порты ЕС было отправлено рекордные 9,89 миллиона тонн СПГ, тогда как в Азию – всего 510 тысяч тонн. Однако новое санкционное решение открывает возможность для TotalEnergies и Novatek активнее использовать флот для поставки большего количества газа в Китай.

Представитель Европейской комиссии подчеркнул, что исключение из санкций ограничивается только перевалкой российского СПГ в третьи страны или закупки, непосредственно связанные с такой перевалкой. Также он сообщил, что транспортировка СПГ из проекта Сахалин-2 на Дальнем Востоке России будет освобождена от санкций до 31 марта 2028 года, чтобы избежать перебоев с поставками газа в Японию и Южную Корею.

Напомним, что уже с 1 января должен был начать действовать запрет на долгосрочные контракты на импорт СПГ. Еще 2 февраля был опубликован газовый регламент REPowerEU.

В то же время Греция добилась исключения из 21-го пакета санкций . Страна сможет и впредь перевозить сжиженный природный газ России в страны, не входящие в ЕС.