Какое жилье государство может предоставить военным

Известно, что право на обеспечение жильем имеют все украинские военнослужащие независимо от того являются они мобилизованными, или контрактниками. В то же время формы обеспечения жильем различны.

На какое жилье имеют право военные

Согласно закону Украины о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей и постановления Кабмина от 2013 года, военнослужащие имеют право на получение служебного жилья, аренду или приобретение квартиры, а также права на получение компенсации за аренду жилья, передает 24 Канал.

Читайте также Какая денежная помощь предоставляется украинцам с серым удостоверением

В Министерстве обороны отмечают, что есть такие основные формы обеспечения жильем:

Право на служебное жилье имеют право военнослужащие, которые проходят службу вдали от места постоянного проживания. А после окончания службы это жилье подлежит возврату государству или увольнению.

имеют право военнослужащие, которые проходят службу вдали от места постоянного проживания. А после окончания службы это жилье подлежит возврату государству или увольнению. Денежная компенсация есть в случаях, когда государство не может обеспечить жильем, предусмотрена выплата денежной компенсации. Военнослужащие могут использовать эти средства для приобретения жилья самостоятельно. Каждая сумма компенсации зависит от региона и количества членов семьи военнослужащего.

есть в случаях, когда государство не может обеспечить жильем, предусмотрена выплата денежной компенсации. Военнослужащие могут использовать эти средства для приобретения жилья самостоятельно. Каждая сумма компенсации зависит от региона и количества членов семьи военнослужащего. Получить собственное жилье могут те военнослужащие, которые стать на очередь для получения постоянного жилья от государства. Очередь формируется на основании заявлений военных и зависит от наличия свободных жилищных фондов.

В то же время для получения именно бесплатного жилья от государства нужно соответствовать следующим критериям: