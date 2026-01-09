Почти 4 миллиона: каждый десятый оформил "Зимнюю тысячу" через Укрпочту
- В 2025 году более 3,8 миллионов украинцев оформили "Зимнюю тысячу" через Укрпочту, из них 1,9 миллиона подали заявки лично.
- Укрпочта обеспечила доступ к программе для маломобильных людей, пожилых людей и людей с инвалидностью, позволив им вызвать почтальона на дом для оформления заявки.
В 2025 году государственную поддержку в рамках программы "Зимняя тысяча" через Укрпочту смогли оформить более 3,8 миллиона украинцев. То есть около 10% всего населения страны выбрали для выплаты почту.
Кто оформил выплаты через Укрпочту?
Начиная с 14 ноября 1 911 429 украинцев лично подали заявки на "Зимнюю тысячу" через отделения, передает 24 Канал со ссылкой на Укрпочту.
Для них офлайн-доступ стал решающим – без физического присутствия почты эти граждане фактически остались бы вне программы,
– отметили в компании.
Еще примерно 2 миллионам людей зимнюю помощь зачислили автоматически вместе с социальными выплатами и пенсиями.
В Укрпочте отметили, что значительная часть этих получателей живет в населенных пунктах, где получать государственные сервисы граждане могут стабильно только через почту.
К тому же благодаря Укрпочте к "Зимней поддержке присоединились люди, которые физически не имеют возможности посетить отделение:
- маломобильные пожилые люди пожилого возраста;
- люди с инвалидностью.
Они имели возможность оформить заявку, вызвав почтальона домой через горячую линию.
Мы ежедневно работаем там, где других каналов просто нет – в маленьких селах, прифронтовых общинах, отдаленных районах. Для многих людей почта остается единственной связью с государством, и наша задача – чтобы эта связь не прерывалась даже в самые сложные времена,
– отметил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский.
Как воспользовались средствами украинцы?
Вместе с тем Укрпочта была местом где украинцы не только подавали заявку на "Зимнюю тысячу", но и использовали уже полученные средства.
На начало января через почту выплатами воспользовались более 2 миллионов 841 тысячи человек. Это были и те граждане, которые оформили тысячу через мобильное приложение "Дія".
С помощью Укрпочты украинцы:
- приобрели товары украинского производства;
- заказали лекарства;
- оформили подписку;
- оплатили коммунальные услуги.
Важно! Правительство продлило период использования тысячи гривен в рамках программы "Зимняя поддержка". Пенсионеры и получатели социальной помощи, которые выплачивают средства через Укрпочту, имеют возможность использовать эти деньги до конца февраля 2026 года, сообщили в Минсоцполитики.
Куда можно потратить "Зимнюю тысячу"?
"Зимнюю тысячу" можно использовать на приобретение продуктов питания. С 11 декабря участники программы могут покупать продовольственные товары украинского производства (за исключением подакцизных), которые приобщены к программе.
Также средства можно потратить на лекарства, однако только на медикаменты отечественного производства, зарегистрированные в рамках программы "Нацкешбек". Перечень аптек, в которых доступны такие покупки, обнародован на сайте "Национального кэшбек".
Кроме этого, "зимнюю тысячу" разрешается использовать для приобретения книг и другой печатной продукции, но исключительно в магазинах, имеющих соответствующий МСС-код.
Чаще всего украинцы направляют эти средства на оплату коммунальных услуг, покупки в аптеках и благотворительные взносы. По состоянию на 8 декабря выплату получили более 11,6 миллиона граждан, а общее количество поданных заявок превысило 15,8 миллиона.