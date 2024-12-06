Официальный курс злотого в Украине официальный курс злотого в Украине

По состоянию на утро 6 декабря официальный курс злотого в Украине установлен на уровне 10,25 гривны (+6 копеек от 5 декабря), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Курс злотого в банках и обменниках.

Согласно данным, передает 24 Канал со ссылкой "Минфин", покупка злотого в банках составляет в среднем 9,95 гривны (-5 копеек) и продажа – 10,40 гривны (без изменений).

В то же время обменники покупают злотые по 10,20 гривны (без изменений), а продают – уже по 10,30 гривны (без изменений).

Сколько стоят 100 злотых сегодня

Сегодня цена 100 польских злотых по официальному курсу в Украине составляет 1 025 гривну. Однако, при покупке в банках или обменниках, сумма будет несколько выше – около 1 040 гривен – в банках и 1 030 гривен в обменниках.

Обменивать злотые на гривны сейчас выгоднее в обменниках, чем в банках: за 100 злотых в обменниках можно получить 1 020 гривен, тогда как на межбанке эта сумма составит примерно 995 гривен.

Окончательная стоимость валюты будет зависеть от финансового учреждения, в котором вы проводите валютную операцию.