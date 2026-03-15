Україна запровадила нові санкції: під обмеження потрапила не тільки Росія

Україна ввела нові санкції проти російських та іранських компаній. Мова йде про ті підприємства, що обслуговують ВПК Кремля.

Проти кого Україна запровадила санкції?

Також Київ запровадив обмеження проти паралімпійців, які брали участь у війні проти України, про що йдеться в указах президента №244 та №243.

До санкційного пакета щодо ВПК увійшли:

130 фізичних осіб;

48 юридичних осіб.

Зокрема серед них є компанії, які причетні до постачання компонентів для виробництва супутникової навігаційної апаратури серії "Комета". На сайті ОП пояснили, що саме їх використовують у російських дронах, крилатих і балістичних ракетах, керованих боєприпасах тощо.

Зверніть увагу! Санкції стосуються й тих компаній, які залучені до виробництва ракетного комплексу "Орєшнік".

Також у новому санкційному списку є компанії та громадяни іншої країни – Ірану – які причетні до виготовлення дронів і ракет, які застосовують не тільки проти України, але й на Близькому Сході проти.

Ці юридичні та фізичні особи допомагали Росії запускати, розгортати й масштабувати виробництво "шахедів" у Росії,

– пояснили на сайті ОП.

Крім того, санкції були застосовані ще й до іранських інструкторів – вони готували російських операторів дронів, які атакували українські міста й енергетичні об’єкти.

Радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк розповів, що російський та іранський ВПК давно взаємопов’язані. А новими санкціями Україна демонструє ключових учасників, які залучених до виробництва засобів ураження.

Світ повинен робити значно більше, щоб розривати ці ланцюги постачання, зокрема критичних компонентів, і ефективно протидіяти цій співпраці. І ми будемо працювати над синхронізацією цих санкцій,

– наголосив Власюк.

Важливо! Обмеження стосуються також й 10 російських паралімпійців, які воювали проти України на боці Росії. Зазначається, що вони не тільки поширюють російську пропаганду, а й використовують спортивні заходи для відбілювання російських злочинів та окупації.

