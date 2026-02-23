"Не бачу реальних перспектив": Каллас спрогнозувала нові санкції проти Росії

Євросоюз планував затвердити 20-й пакет санкцій проти Росії до річниці повномасштабного вторгнення в Україну. Однак 23 лютого рішення, ймовірно, ухвалити не вдасться через блокування з боку Угорщини.

Чому не очікують затвердження санкцій?

Про це розповіла головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі, пише "Європейська правда".

Завтра виповнюється четверта річниця цієї жахливої війни. Тому, звісно, відбудеться обговорення 20-го пакета санкцій (на Раді ЄС. – "ЄП"). Але я вважаю, що сьогодні прогресу в цьому питанні не буде,

– упевнена дипломатка.

Річ у тім, що з боку Угорщини лунають дуже різкі заяви щодо ухвалення 20-го пакету антиросійських санкцій.

Тому Каллас поспілкувалася з представниками держав, які підтримують нові обмеження, аби разом спробувати переконати країни, які наразі блокують ухвалення цього рішення

Кая Каллас Висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Ми, безумовно, робимо все можливе, щоб цей пакет санкцій був ухвалений. Проте я, на жаль, не бачу реальних перспектив того, що сьогодні вони (Угорщина – 24 Канал) змінять свою позицію.

Дипломатка додала, що Угорщина виступає проти цього рішення через проблеми, що "зовсім не пов'язані з 20-м пакетом санкцій". Однак ЄС шукатиме можливості, щоб подолати розбіжності й все-таки ухвалити нові обмеження.

Хто намагається переконати Угорщину?

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль у понеділок розкритикував спротив Угорщини проти 20-го пакету санкцій, пише Reuters.

Я не вважаю правильним, щоб Угорщина зрадила власну боротьбу за свободу та європейський суверенітет,

– зазначив німецький міністр.

Політик додав, що усі міністри закордонних справ ЄС закликатимуть Будапешт переглянути своє рішення.

За словами Вадефуля, ЄС знову направить свої аргументи до Будапешту з проханням зняти блокування санкцій і вмовлятиме угорських представників у Брюсселі на Раді ЄС.

Важливо! Напередодні Угорщина заявила, що блокуватиме ухвалення 20-го пакета санкцій проти Росії. Про це повідомив міністр закордонних справ Петер Сіярто. А ухвалення санкцій вимагає одноголосної підтримки усіх країн-членів ЄС.

Чому Угорщина блокує санкції?