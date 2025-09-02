Шостий танкер La Perouse завантажив зріджений природний газ з російського проєкту Arctic LNG 2. Проєкт перебуває під санкціями, проте намагається їх обходити.

Як вантажать газ з Arctic LNG 2 попри санкції?

Танкер La Perouse завантажив зріджений природний газ із підсанкційного російського проєкту Arctic LNG 2, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Перший вантаж ЗПГ із Arctic LNG 2 отримав Китай. Останній танкер La Perouse прибув на завод 27 серпня, завантажив газ і вирушив 30–31 серпня. La Perouse був серед п’яти СПГ-танкерів, на які Велика Британія наклала санкції через Росію, а власник судна зареєстрований в Дубаї.

Останнє підсанкційне судно, Arctic Vostok, – нині стоїть на якорі біля плавучого сховища Koryak у Камчатському краї, що може свідчити про чергову перевалку вантажу. Власником та оператором танкера Arctic Vostok вказані дві індійські компанії, зареєстровані в Індії.

Що відомо про Arctic LNG 2? Завод Arctic LNG 2 потрапив під санкції США ще за часів президентства Джо Байдена. Обмеження застосували через його ключову роль в збільшенні експорту російського СПГ.



Проєкт мав продукувати майже 19,8 мільйона метричних тонн СПГ щороку для продажу в основному на азійських ринках, потенційно заробляючи мільярди доларів для приватної компанії "Новатек".

