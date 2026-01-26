Поштова схема Путіна: Росія отримує сотні тонн підсанкційних товарів з ЄС
- Росія отримує важливі товари з Німеччини через підпільну поштово-логістичну схему, обминаючи санкції.
- Журналісти виявили, що товари надходять через компанію, пов'язану з "Поштою Росії" в Німеччині, використовуючи маршрут через Білорусь та Польщу.
Росія продовжує отримувати товари Європи, попри численні санкції, запроваджені проти неї за вторгнення в Україну. Мова йде про сотні тонн вантажів, які регулярно прямують до Москви.
Як Росія отримує підсанкційні товари?
Заборонені товари, зокрема, надходять з Німеччини. Для регулярних постачань в обхід санкцій була розроблена підпільна поштово-логістична схема, передає 24 Канал з посиланням на BILD.
Дивіться також Росія вже у відчаї, – ексречник НАТО пояснив, чому 2026 рік буде для Кремля нелегким
Журналісти видання викрили маршрут постачання цих вантажів за допомогою GPS-маячків. З'ясувалося, що товари надходять до Росії у вигляді посилок, які відправляють через мережу, пов'язану з колишньою дочірньою структурою "Пошти Росії" у Німеччині.
Розслідування показало, що провідну роль у схемі відіграє логістична компанія, яку зареєстрували в кінці 2022 року. Формально у неї є лише поштова скринька у Кельні. Але насправді завдяки їй підсанкційні посилки завозять на склад неподалік аеропорту Берлін – Бранденбург. Там їх завантажують у фури, які прямують до Росії через Білорусь та Польщу.
За інформацією видання, біля цього складу неодноразово був помічений автомобіль Дмитра В., який раніше керував компанією RusPost GmbH.
- У 2014 році цей чоловік створив дочірню компанію у Берліні за дорученням "Пошти Росії".
- Після початку повномасштабної війни в Україні Дмитро В. звільнився.
- Однак, за даними BILD, тепер він очолює компанію, що надсилає вантажі до Росії.
Журналісти особисто протестували "підпільну пошту" Кремля, відправивши п'ять посилок з непридатними електронними товарами, позначивши їх як безпечні товари. Усі вони без жодних перешкод покинули ЄС і потрапили до Москви. Коштувала доставка 26 євро за посилку вагою до двох кілограмів.
Втім, у логістичній компанії заявляють, що працюють цілком законно, хоча, мовляв, не застраховані від неправдивих декларацій.
Механізми контролю вибудувані так, що порушення санкцій ЄС практично неможливі,
– заявили в компанії на запит видання.
Зауважте! Особливу увагу привернуло те, що під час деяких відправлень використовували документи пошти Узбекистану. Вона ж офіційно взагалі не має права на роботу в Німеччині.
Чому Зеленський критикує Європу?
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський нещодавно розкритикував Європу у своєму виступі на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Глава держави, зокрема, зауважив, що європейські країни досі постачають у Москву товари, які допомагають російському диктатору Володимиру Путіну продовжувати війну проти України.
Росіяни не змогли б виробити жодної своєї балістики, жодної крилатої ракети без критичних компонентів з інших країн. І це не лише Китай. Росія отримує компоненти від компаній із Європи, Сполучених Штатів, Тайваню,
– наголосив Зеленський.
Президент підкреслив, що Путін не зможе вести війну без грошей, і у Європи є важелі, щоб залишити Москву без доходів.
Нові санкції проти Росії: що відомо?
Європейські лідери вже розпочали підготовку 20-го пакета санкцій проти Росії. Європейська рада закликала Раду ЄС продовжити роботу над новими обмеженнями, щоб затвердити їх якнайшвидше після офіційного представлення пакета на початку 2026 року. Це рішення має стати черговим кроком у посиленні тиску на Москву.
Паралельно Євросоюз і надалі координуватиме санкційну політику з країнами G7 та іншими партнерами. Окремий акцент роблять на посиленні механізмів, які мають унеможливити обходження вже чинних обмежень. Особливу увагу в новому пакеті планують приділити боротьбі з російським "тіньовим флотом".
Разом з тим 18 грудня Рада ЄС розширила санкційний список, додавши ще 41 судно, переважно танкери за межами Євросоюзу, які допомагають Росії обходити нафтові цінові обмеження або підтримують роботу її енергетичного сектору.