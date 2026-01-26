Поштова схема Путіна: Росія отримує сотні тонн підсанкційних товарів з ЄС

Росія продовжує отримувати товари Європи, попри численні санкції, запроваджені проти неї за вторгнення в Україну. Мова йде про сотні тонн вантажів, які регулярно прямують до Москви.

Як Росія отримує підсанкційні товари?

Заборонені товари, зокрема, надходять з Німеччини. Для регулярних постачань в обхід санкцій була розроблена підпільна поштово-логістична схема, передає 24 Канал з посиланням на BILD.

Журналісти видання викрили маршрут постачання цих вантажів за допомогою GPS-маячків. З'ясувалося, що товари надходять до Росії у вигляді посилок, які відправляють через мережу, пов'язану з колишньою дочірньою структурою "Пошти Росії" у Німеччині.

Розслідування показало, що провідну роль у схемі відіграє логістична компанія, яку зареєстрували в кінці 2022 року. Формально у неї є лише поштова скринька у Кельні. Але насправді завдяки їй підсанкційні посилки завозять на склад неподалік аеропорту Берлін – Бранденбург. Там їх завантажують у фури, які прямують до Росії через Білорусь та Польщу.

За інформацією видання, біля цього складу неодноразово був помічений автомобіль Дмитра В., який раніше керував компанією RusPost GmbH.

У 2014 році цей чоловік створив дочірню компанію у Берліні за дорученням "Пошти Росії".

Після початку повномасштабної війни в Україні Дмитро В. звільнився.

Однак, за даними BILD, тепер він очолює компанію, що надсилає вантажі до Росії.

Журналісти особисто протестували "підпільну пошту" Кремля, відправивши п'ять посилок з непридатними електронними товарами, позначивши їх як безпечні товари. Усі вони без жодних перешкод покинули ЄС і потрапили до Москви. Коштувала доставка 26 євро за посилку вагою до двох кілограмів.

Втім, у логістичній компанії заявляють, що працюють цілком законно, хоча, мовляв, не застраховані від неправдивих декларацій.

Механізми контролю вибудувані так, що порушення санкцій ЄС практично неможливі,

– заявили в компанії на запит видання.

Зауважте! Особливу увагу привернуло те, що під час деяких відправлень використовували документи пошти Узбекистану. Вона ж офіційно взагалі не має права на роботу в Німеччині.

Чому Зеленський критикує Європу?

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський нещодавно розкритикував Європу у своєму виступі на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Глава держави, зокрема, зауважив, що європейські країни досі постачають у Москву товари, які допомагають російському диктатору Володимиру Путіну продовжувати війну проти України.

Росіяни не змогли б виробити жодної своєї балістики, жодної крилатої ракети без критичних компонентів з інших країн. І це не лише Китай. Росія отримує компоненти від компаній із Європи, Сполучених Штатів, Тайваню,

– наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що Путін не зможе вести війну без грошей, і у Європи є важелі, щоб залишити Москву без доходів.

