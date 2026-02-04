"В Москві не чують прохань": Зеленський закликав США до "драконівських" санкцій

Після останніх обстрілів України санкції проти Росії мають бути посилені. У США є готовий інструмент для того, щоб натиснути на Москву, і саме час його застосувати.

Як США можуть посилити тиск на Росію?

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає 24 Канал з посиланням на його допис у соцмережах.

Глава держави наголосив, що Росія ігнорує прохання припинити обстріли української енергетики.

Всі у світі бачать, що слова та прохання в Москві не чують і не реагують на них адекватно. Коли Америка стільки часу й сил вкладає в дипломатію, Росія продовжує вкладатися тільки у свої ракети та дрони і продовжує обстріли попри прохання наших американських партнерів утримуватись протягом тижня,

– написав президент.

Тому, за словами Зеленського, проти Росії діяти потрібно жорстко. Тим паче, що у Сполучених Штатів вже є ініціатива Конгресу, яка надасть більше можливостей для "правильного тиску" на Москву.

Володимир Зеленський Президент України Саме зараз найкращий час для ухвалення Sanctioning Russia Act. Сильні санкції можуть допомогти дипломатичним зусиллям та разом забезпечити необхідний результат.

Зеленський нагадав, що у ніч на 3 лютого Росія здійснила черговий обстріл, який був рекордним за кількістю балістики. Ворог використав:

43 ракети різних типів по балістичній траєкторії;

28 крилатих ракет;

450 ударних дронів.

На думку президента, Москва навмисне чекала, коли в Україні вдарять люті морози до −20° за Цельсієм, щоб завдати удару по енергетиці.

Усі російські мішені в Україні – це виключно енергетичні обʼєкти. І це означає, що людські життя й дипломатичний процес фактично теж мішень для росіян. Треба тиснути, щоб Росія вкладалась не у війну, не в ескалацію, а в закінчення війни, яку сама ж і розпочала,

– підкреслив український президент.

Зауважте! У ДТЕК розповіли, що 3 лютого, Росія завдала найсильнішого удару по українській енергетиці від початку 2026 року. Під удар потрапили енергооб'єкти у 8 областях.

Про які санкції говорить Зеленський?

Sanctioning Russia Act, про який говорить Зеленський, – це законопроєкт про санкції проти Росії, який просуває республіканець Ліндсі Грем та підтримують близько 85 сенаторів.

Ці санкції прозвали "драконівськими", оскільки документ передбачає обмеження у розмірі 500% для країн, які продовжують закуповувати російські енергоносії.

У "чорний список" можуть потрапити:

Китай;

Індія;

Бразилія.

Документ забезпечить президенту Трампу потужні важелі впливу на такі держави, аби спонукати їх припинити закупівлю дешевої російської нафти, яка фінансує криваву війну Путіна проти України,

– зауважив Грем.

Важливо! Раніше Грем заявив, що нарешті отримав підтримку президента Дональда Трампа щодо законопроєкту після місяців дискусій та зволікань.

Чому не ухвалюють законопроєкт?