Санкції проти венесуельської нафти: яку важливу заяву зробив міністр фінансів США

Щоб полегшити продаж венесуельської нафти США можуть зняти додаткові санкції вже наступного тижня. Крім того, США проведуть зустріч з керівника МВФ та Світовим банком щодо того, щоб відновити їхню співпрацю з Венесуелою.

Які санкції проти Венесуели можуть скасувати США?

Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що санкції з нафти Венесуели, яку продаватимуть, можуть бути зняті, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Водночас які саме санкції можуть скасувати – поки невідомо. Втім міністр фінансів наразі працює над тим, аби дозволити повернути кошти від продажу нафти, що зберігаються переважно на кораблях, до Венесуели.

Заморожені активи Венесуели у Спеціальних правах запозичення (SDR) МВФ можуть спрямувати на відновлення економіки країни. Йдеться про майже 5 мільярдів доларів.

Загалом Венесуела має близько 3,59 мільярда SDR, а це приблизно 4,9 мільярда доларів. Відтак США готові конвертувати ці активи в долари.

Відомо також, що 10 січня Дональд Трамп підписав указ, що забороняє судам або кредиторам конфісковувати нафтові доходи Венесуели на рахунках Мінфіну США. Таким чином, ці кошти повинні допомогти країні створити "мир, процвітання та стабільність", зазначає президент США.

Річ у тім, що санкції США забороняли міжнародним банкам та іншим кредиторам співпрацювати з урядом Венесуели без ліцензії. Фінустанови називали це перешкодою для реструктуризації боргу на 150 мільярдів доларів, яку вважають ключовою для повернення приватного капіталу до Венесуели.

Цікаво! Міжнародний валютний фонд не співпрацював з Венесуелою понад 20 років, а остання офіційна оцінка економіки була у 2004 році. США наразі хочуть провести зустріч щодо цього питання з МВФ та Світовим банком. Однак у МВФ поки це не коментували.

Коли американські компанії можуть повернутися до Венесуели?

За словами Бессента, малі приватні компанії США можуть швидко повернутися до нафтового сектору Венесуели. Це може відбутися навіть попри небажання нафтових гігантів, таких як Exxon Mobil. До речі, венесуельські активи цієї компанії націоналізовували двічі.

Натомість нафтова компанія Chevron вже давно працює в країні й продовжить це робити. Міністр фінансів додав, що тепер її присутність суттєво зросте.

Зауважте! Нафтовий сектор Венесуели, який зараз перебуває в занепаді, міг би фінансувати Експортно імпортний банк США.

Що відомо про інвестиції США у Венесуелу?

Дональд Трамп закликав американські нафтові компанії інвестувати в енергетичну галузь Венесуели. Втім бізнес-лідери США поки є доволі обережними, адже без юридичних та фінансових гарантій такі інвестиції є ризикованими, пише Financial Times.

Наразі нафтові компанії вимагають чітких умов та захисту своїх прав для того, щоб інвестувати. Вони повинні включати ще й зміни до законодавства та гарантії безпеки активів компаній.

Крім того, деякі великі нафтокомпанії зазначають, що Венесуела не придатна для інвестицій. Натомість інші зазначають, що в країні можна потенційно збільшити виробництво за оптимальних умов.

Що трапилося у Венесуели?