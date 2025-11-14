Саратовський НПЗ зупинив роботу після атаки: це може тривати до кінця листопада, – Reuters

Нафтопереробний завод у Саратовській області Росії призупинив діяльність після нічної атаки українських сил 14 листопада. Ураження підтвердив Генштаб ЗСУ.

Про це повідомило агентство Reuters, посилаючись на свої джерела, передає 24 Канал.

Чому Саратовський НПЗ зупинив роботу?

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження "Саратовського" НПЗ: на території підприємства сталися вибухи та подальша пожежа. Наразі уточнюють масштаби завданих збитків.

У Генштабі зазначили, що цей завод відіграє роль у забезпеченні російських окупаційних військ. За інформацією Reuters, підприємство зупинило первинну переробку нафти та може залишатися неробочим щонайменше до кінця місяця.

Україна одним ударом зупинила близько 2% світових поставок нафти