Саратовський НПЗ зупинив роботу після атаки: це може тривати до кінця листопада, – Reuters
- Саратовський НПЗ у росії зупинив роботу після атаки українських сил, вибухів та пожежі 14 листопада.
- Завод, важливий для забезпечення російських військ, може залишатися неробочим до кінця листопада.
Нафтопереробний завод у Саратовській області Росії призупинив діяльність після нічної атаки українських сил 14 листопада. Ураження підтвердив Генштаб ЗСУ.
Про це повідомило агентство Reuters, посилаючись на свої джерела, передає 24 Канал.
Чому Саратовський НПЗ зупинив роботу?
Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження "Саратовського" НПЗ: на території підприємства сталися вибухи та подальша пожежа. Наразі уточнюють масштаби завданих збитків.
У Генштабі зазначили, що цей завод відіграє роль у забезпеченні російських окупаційних військ. За інформацією Reuters, підприємство зупинило первинну переробку нафти та може залишатися неробочим щонайменше до кінця місяця.
Україна одним ударом зупинила близько 2% світових поставок нафти
Сили оборони України уразили порт Новоросійська, що призвело до тимчасового призупинення експорту нафти обсягом 2,2 мільйона барелів на добу.
Атака викликала зростання світових цін на нафту більш ніж на 2%.
У порту в Новоросійську "Довгими Нептунами" було уражено нафтовий термінал "Шесхаріс", пускова установка зі складу ЗРК С-400 і сховище ракет.