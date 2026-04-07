Ще на три роки: в Україні продовжили важливий податок
- Парламент ухвалив проєкт закону №15110, продовживши дію військового збору на 3 роки, створивши спеціальний фонд для військових потреб.
- У цьому році планується зібрати 163 мільярдів гривень від військового збору, що є вимогою МВФ для отримання траншу допомоги.
Парламент ухвалив проєкт закону №15110. Згідно з ним, у Бюджетному кодексі буде створено окремий спеціальний фонд, куди будуть спрямовувати кошти від військового збору.
Що буде з військовим збором надалі?
Цей законопроєкт, що опублікований на сайті Ради, є однією з вимог МВФ, аби Україна отримала транш допомоги.
Зокрема таким чином продовжили дію військового збору – на 3 роки.
У пояснювальній записці йдеться, що розробка законопроєкту щодо продовження дії норм щодо сплати військового збору у чинних на сьогодні розмірах обумовлена необхідністю:
- формування ресурсного резерву для функціонування економіки;
- фінансування стратегічного відновлення інфраструктури.
Зокрема ставки військового збору протягом трьох років будуть такими:
- фізособи сплачуватимуть 5% від доходу;
- ФОПи 1, 2 та 4 груп – 10% від мінімальної зарплати на місяць;
- ФОПи та компанії на 3 групі – 1% від свого доходу.
Народний депутат Ярослав Железняк повідомив у своєму Telegram-каналі, що за основу та в цілому за законопроєкт проголосували 257 осіб.
Також в законопроектом передбачено, що у Бюджеті буде створений спецфонд спеціально на військові потреби,
– написав Железняк.
Він зазначив, що "саме туди" має йти "військовий збір", а не у Загальний фонд Бюджету.
Крім того, депутат додав, що у цьому році від такого збору планується зібрати 163 мільярдів гривень.
Зверніть увагу! За січень – лютий 2026 року до бюджету надійшло 28,6 мільярда гривень військового збору від 1,6 мільйона платників. Це на 29,2 % більше, ніж за аналогічний період торік. Про це повідомили у Державній податковій службі.
Що ще слід знати про військовий збір?
- Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомляла раніше, що військовий збір можуть зберегти навіть після завершення війни. Сам збір запровадили ще у 2014 році.
- Водночас у 2025 році завдяки військовому збору до бюджету надійшло 163,6 мільярда гривень. Таким чином, ці надходження забезпечили фінансування оборони України протягом 22 днів.