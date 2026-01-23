Розраховуємо поступово перейти до погодинних відключень, – Шмигаль назвав терміни для Києва

Триває робота Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Києві та області. Ситуація в енергосистемі залишається важкою – є суттєвий дефіцит потужності.

Міністр енергетики Денис Шмигаль 23 січня розповів, чого очікувати киянам.

Яка ситуація у Києві?

Шмигаль заявив, що завдяки діям Укренерго та операторів системи розподілу, є тенденція до часткової стабілізації ситуації.

Розраховуємо найближчими днями поступово перейти від аварійних до погодинних відключень. Наше завдання – вийти на прогнозовані графіки обсягом до 3 – 4 черг,

– розповів він.

Міністр також повідомив, що формуються додаткові резервні бригади для посилення роботи.

"Провели повну верифікацію когенераційних установок по Києву та області. Чітко визначили їх загальну кількість та технічну працездатність, – сказав він.

Наразі з введених в експлуатацію потужностей лише третина фактично постачає енергію в мережу.

Шмигаль наголосив, що це питання обговорюється з місцевою владою, адже установки мають працювати усі.

Зверніть увагу! Мер Кличко закликав киян зробити запас продуктів, води та ліків або, за можливості, навіть покинути місто через складну ситуацію в енергетиці.

