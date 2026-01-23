Розраховуємо поступово перейти до погодинних відключень, – Шмигаль назвав терміни для Києва
- Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що в Києві планують перейти від аварійних до погодинних відключень найближчими днями.
- Лише третина введених в експлуатацію потужностей фактично постачає енергію в мережу.
Триває робота Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Києві та області. Ситуація в енергосистемі залишається важкою – є суттєвий дефіцит потужності.
Міністр енергетики Денис Шмигаль 23 січня розповів, чого очікувати киянам.
Яка ситуація у Києві?
Шмигаль заявив, що завдяки діям Укренерго та операторів системи розподілу, є тенденція до часткової стабілізації ситуації.
Розраховуємо найближчими днями поступово перейти від аварійних до погодинних відключень. Наше завдання – вийти на прогнозовані графіки обсягом до 3 – 4 черг,
– розповів він.
Міністр також повідомив, що формуються додаткові резервні бригади для посилення роботи.
"Провели повну верифікацію когенераційних установок по Києву та області. Чітко визначили їх загальну кількість та технічну працездатність, – сказав він.
Наразі з введених в експлуатацію потужностей лише третина фактично постачає енергію в мережу.
Шмигаль наголосив, що це питання обговорюється з місцевою владою, адже установки мають працювати усі.
Зверніть увагу! Мер Кличко закликав киян зробити запас продуктів, води та ліків або, за можливості, навіть покинути місто через складну ситуацію в енергетиці.
Наразі найскладніша ситуація з енергопостачанням у Києві, Київській, Дніпропетровській, Чернігівській, Сумській та Харківській областях.
Експерт Геннадій Рябцев 24 Каналу зазначив, що потужностей, які наразі має Україна, після кожного обстрілу стає менше. Тож, на його думку, Уряд має стимулювати суб'єкти господарювання до введення в експлуатацію нових енергетичних установ.
Важливо, що Україна вперше виготовила частину вітротурбіни на своїй території. Це дозволяє нашій країні завершити внутрішній цикл виробництва вітряків, сприяючи енергетичній незалежності.