Не тільки через обстріли: понад 10 областей мають проблеми з електропостачанням
- Обстріли та негода спричинили відключення електропостачання у понад 10 областях України.
- Енергетики працюють над відновленням електропостачання, і українців закликали ощадливо споживати енергію, особливо з 18:00 до 22:00, щоб уникнути перевантаження системи.
Росіяни продовжують атакувати Україну. Внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у деяких регіонах тимчасово залишаються без електропостачання.
Що відомо про ситуацію в енергосистемі 7 квітня?
Енергетики активно працюють, щоб повернути електропостачання для всіх абонентів, про що повідомили в Міненерго.
Наразі знеструмлення відбуваються у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.
Проте на ситуацію зі світлом вплинула також й негода. У зв'язку з погодними умовами без електропостачання залишаються понад 170 населених пунктів у таких областях:
- Дніпропетровській;
- Житомирській;
- Київській;
- Кіровоградській;
- Миколаївській;
- Одеській;
- Тернопільській;
- Полтавській;
- Хмельницькій.
Ремонтні бригади вже працюють над відновленням світла.
Важливо! Водночас у вівторок, 7 квітня, застосування обмежень не прогнозується.
Але сьогодні є потреба в ощадливому енергоспоживанні в усіх регіонах України. Про це повідомили в Укренерго.
Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00 та не вмикайте кілька таких приладів одночасно,
– йдеться у повідомленні.
Водночас ситуація в українській енергосистемі може змінюватись. Тому українцям порадили пильно стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соціальних мережах оператора системи розподілу (обленерго).
Нагадаємо! Стежити за повідомленнями дійсно важливо. Наприклад, у понеділок, 6 квітня, були застосовані аварійні відключення світла у столиці, про що повідомили у ДТЕК. Однак в Укренерго наголосили, що такий тип відключення застосовували ще в деяких регіонах – на тлі важкої ситуації в енергосистемі через російські обстріли.
Що ще слід знати про ситуацію зі світлом?
- Відключення електроенергії скоро можуть повернутися до України. Причиною цього є дощова та вітряна погода.
- Проте це стосуватиметься не всіх регіонів. Крім того, відключення триватимуть лише 3 – 4 години.
- Також не слід забувати про ремонт на АЕС. І з червня це буде ще більш "відчутним".