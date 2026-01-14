Ситуація в енергосистемі складна: де не діють погодинні графіки відключень

Ситуація в енергосистемі України через масовані обстріли ворога та суворі погодні умови залишається складною. Наразі енергетики вимушені обмежувати енергопостачання по всій державі.

Де ситуація найскладніша?

Про це під час брифінгу розповів виконувач обов'язки міністра енергетики України Артем Некрасов, передає 24 Канал з посиланням на Міненерго.

Наразі найскладніша ситуація зі світлом у Києві та Київській області. У столичному регіоні енергетики застосовують екстрені обмеження. Графіки погодинних відключень наразі не діють.

Повернення до прогнозованих графіків відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі. Аварійно-відновлювальні роботи у столиці та на Київщині тривають цілодобово, попри складні погодні умови,

– наголосив Некрасов.

Разом з тим складна ситуація і на Одещині, де зберігаються певні обмеження електропостачання, як і в попередні тижні. Відновлення мереж триває.

Відновлювальні роботи продовжуються і на Дніпропетровщині.

В більшості регіонів України 14 січня застосовують графіки погодинних відключень світла для всіх споживачів. Додатково діють обмеження потужності для промисловості.

У кількох областях вимушено застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання в умовах високого рівня споживання під час морозів,

– додав Некрасов.

Зауважте! Міненерго закликає українців максимально обмежити використання потужних електроприладів, щоб зменшити навантаження на енергосистему.

Які наслідки останніх атак на енергетику?

Водночас Росія не припиняє атакувати по енергетиці країни. Вночі ворог знову вдарив по енергооб’єктах у кількох областях. У результаті на ранок були знеструмлення у 4 регіонах, пише Укренерго:

на Дніпропетровщині;

на Житомирщині;

на Харківщині;

та на Донеччині.

За інформацією енергетиків, внаслідок нічних атак на Дніпропетровщині без світла опинилися 74 тисячі споживачів. На ранок знеструмленими залишалися понад 40 тисяч абонентів.

Окрім Київщини, аварійні знеструмлення також сьогодні застосовуються:

в Одеській;

Харківській;

Сумській;

Полтавській областях.

Зауважте! При цьому споживання електроенергії зросло. На ранок 14 січня його рівень був на 5,4% вищим, ніж у вівторок.

Що відомо про ситуацію в Києві?