Пенсія стане дорожчою: як змінилися правила купівлі стажу у 2026 році

Через те що з січня 2026 року мінімальна заробітна плата зросте з 8 000 гривень до 8 647 гривень, разом з цим коригуються й суми виплат та внесків, розрахунок яких прив'язаний до цього показника. Зокрема це стосується мінімального страхового внеску.

Скільки коштуватиме один місяць страхового стажу у 2026 році?

Таким чином, для того, щоб у 2026 році до страхового стажу зарахували повний місяць, сума добровільного платежу має відповідати або перевищувати цей мінімальний поріг, передає 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд України.

Загалом розмір мінімального страхового внеску визначається як 22% від розміру мінімальної заробітної плати. Тобто у 2026 році за один місяць страхового стажу треба буде заплатити не менше 1 902,34 гривні. А розрахунок відбувається так: 22% x 8 647 гривень.

Втім ті громадяни, які вже мають чинні договори добровільної участі та у 2026 році й надалі сплачуватимуть внески онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду, не потрібно переукладати угоди знову. Раніше укладені договори автоматично продовжені й залишатимуться чинний до 31 грудня 2026 року.

Крім того, варто пам'ятати, що періодичність та розмір внесків кожен обирає самостійно. Кошти зараховуються до страхового стажу за той місяць, у якому вони надійшли на рахунок ПФУ, а сплачувати їх можна як за себе, так і за інших осіб.

Водночас добровільна сплата можлива лише за умови наявності інформації про людину в реєстрі зарахованих осіб і до моменту призначення пенсії.

Скільки років треба, щоб вийти на пенсію у 2026 році?

У 2026 році право на призначення пенсії за віком матимуть громадяни за таких умов: у 60 років треба мати щонайменше 33 роки страхового стажу, у 63 роки – не менше 23 років, а у 65 років – мінімум 15 років стажу, повідомляє ПФУ.

Натомість ті громадяни, які у 65 років матимуть менш як 15 років стажу, зможуть розраховувати лише на соціальну допомогу, а не на пенсію за віком.

Крім того, вимоги до стажу для виходу на пенсію постійно зростатимуть, а триватиме цей процес до 2028 року. Відтак до цього часу для призначення пенсії знадобиться не менше 35 років стажу.

Зверніть увагу! Подати заяву на призначення пенсії можна особисто у будь-якому сервісному центрі ПФУ, незалежно від місця проживання, так і дистанційно через портал електронних послуг Фонду.

Яку пенсію отримуватимуть одинокі пенсіонери у 2026 році?