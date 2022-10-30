На відновлення України: скільки російських активів заморозив Євросоюз

У Європейському Союзі через війну Росії проти України заморожені активи 90 російських осіб. Заморожені активи росіян у ЄС хочуть спрямувати на відновлення України.

Комісар ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерс повідомив, що в Євросоюзі заморозили понад 17 мільярдів євро російських активів. Кошти заморожені з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну

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Тільки в Німеччині заморожені 2,2 мільярда євро

За словами єврокомісара, російські активи заморожено в 7 державах-членах ЄС, зокрема Німеччині.

Наразі заморожені активи 90 осіб, понад 17 мільярдів євро у семи державах-членах, у тому числі 2,2 мільярда євро в Німеччині,

– розповів Рейндерс.

Дідьє Рейндерс зазначив, що кошти можна використати на післявоєнне відновлення України.

"Якщо це злочинні гроші, конфісковані ЄС, їх можна перевести в компенсаційний фонд для України", – сказав Рейндерс і додав, що їх не вистачить для повного відновлення України.

Скільки потрібно для відбудови України

Євросоюз має намір використати заморожені активи Росії для витрат на відновлення України. Лідери країн союзу доручили Єврокомісії підготувати необхідні пропозиції щодо використання грошей Росії.

Президент Володимир Зеленський у серпні назвав приблизну суму, яка буде необхідна Україні на відновлення. Йдеться про 600 – 800 мільярдів доларів.

Міністр юстиції Денис Мальський заявляв, що Україна буде вимагати від Росії щонайменше 300 мільярдів доларів репарацій за збитки, які вона завдала під час вторгнення.

Міністр фінансів України Сергій Марченко повідомляв, що для післявоєнної відбудови України необхідний бюджет — близько 38 мільярдів доларів на рік.

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