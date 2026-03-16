Економіка Новини економіки Причин пояснювати не схотіли: словацький оператор розірвав договір про аварійну допомогу України
16 березня, 20:53
Оновлено - 21:35, 16 березня

Тетяна Бабич
Основні тези
  • Словацький оператор SEPS розірвав договір про аварійну допомогу Україні без пояснення причин, невдовзі угода перестане бути дійсною.
  • При цьому рішення не вплине на українських споживачів, оскільки аварійна допомога зі Словаччини використовувалася рідко і в невеликих обсягах.

НЕК "Укренерго" отримала офіційного листа від словацького системного оператора, компанії SEPS стосовно припинення дії Договору про взаємне надання аварійної допомоги. Тож домовленості офіційно стануть недійсними вже у травні 2026 року.

Про таке поінформували в Укренерго після низки публічних заяв зі сторони Словаччини.

Актуально Нове родовище газу: чи стане в Україні більше власного палива та менше імпорту

Які подробиці розірвання договору?

Причини розірвання угоди з боку SEPS залишилися без офіційних пояснень. Водночас Укренерго заявляє, що не порушувала умов співпраці та діяла відповідно до принципів добросусідства і норм європейського права. 

У компанії підкреслюють, що це рішення не матиме відчутного впливу на українських споживачів, адже аварійна допомога зі Словаччини залучалася рідко і в незначних обсягах, а востаннє це було в січні цього року. 

Також наголошується, що припинення дії угоди про взаємну аварійну підтримку не стосується комерційних постачань.

Імпорт електроенергії зі Словаччини до України здійснювався і здійснюється без жодних обмежень, відповідно до результатів добових і довгострокових аукціонів з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів,
– підкреслили в компанії.

Що відомо про позицію Словаччини щодо України?

  • Прем'єр-міністр Роберт Фіцо погрожував заблокувати допомогу Києву від ЄС у розмірі 90 мільярдів євро, вимагаючи відновлення транзиту нафти. Він також вважає, що Україна може знищити трубопровід "Дружба" за наказом Володимира Зеленського. 

  • А в лютому повідомлялося, що через загострення ситуації з постачанням нафти Словаччина призупинила постачання електроенергії до України. 

  • Тоді Фіцо також зазначив, що позиція Словаччини щодо членства України в ЄС може бути переглянута, якщо Київ і надалі шкодитиме її інтересам у сфері поставок сировини.

  • Цікаво, що сам Роберт Фіцо розглядає можливість візиту до Москви на парад, присвячений 9 травня.