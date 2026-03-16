Причин пояснювати не схотіли: словацький оператор розірвав договір про аварійну допомогу України
- Словацький оператор SEPS розірвав договір про аварійну допомогу Україні без пояснення причин, невдовзі угода перестане бути дійсною.
- При цьому рішення не вплине на українських споживачів, оскільки аварійна допомога зі Словаччини використовувалася рідко і в невеликих обсягах.
НЕК "Укренерго" отримала офіційного листа від словацького системного оператора, компанії SEPS стосовно припинення дії Договору про взаємне надання аварійної допомоги. Тож домовленості офіційно стануть недійсними вже у травні 2026 року.
Про таке поінформували в Укренерго після низки публічних заяв зі сторони Словаччини.
Які подробиці розірвання договору?
Причини розірвання угоди з боку SEPS залишилися без офіційних пояснень. Водночас Укренерго заявляє, що не порушувала умов співпраці та діяла відповідно до принципів добросусідства і норм європейського права.
У компанії підкреслюють, що це рішення не матиме відчутного впливу на українських споживачів, адже аварійна допомога зі Словаччини залучалася рідко і в незначних обсягах, а востаннє це було в січні цього року.
Також наголошується, що припинення дії угоди про взаємну аварійну підтримку не стосується комерційних постачань.
Імпорт електроенергії зі Словаччини до України здійснювався і здійснюється без жодних обмежень, відповідно до результатів добових і довгострокових аукціонів з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів,
– підкреслили в компанії.
Що відомо про позицію Словаччини щодо України?
Прем'єр-міністр Роберт Фіцо погрожував заблокувати допомогу Києву від ЄС у розмірі 90 мільярдів євро, вимагаючи відновлення транзиту нафти. Він також вважає, що Україна може знищити трубопровід "Дружба" за наказом Володимира Зеленського.
А в лютому повідомлялося, що через загострення ситуації з постачанням нафти Словаччина призупинила постачання електроенергії до України.
Тоді Фіцо також зазначив, що позиція Словаччини щодо членства України в ЄС може бути переглянута, якщо Київ і надалі шкодитиме її інтересам у сфері поставок сировини.
Цікаво, що сам Роберт Фіцо розглядає можливість візиту до Москви на парад, присвячений 9 травня.