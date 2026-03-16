Причин пояснювати не схотіли: словацький оператор розірвав договір про аварійну допомогу України

НЕК "Укренерго" отримала офіційного листа від словацького системного оператора, компанії SEPS стосовно припинення дії Договору про взаємне надання аварійної допомоги. Тож домовленості офіційно стануть недійсними вже у травні 2026 року.

Про таке поінформували в Укренерго після низки публічних заяв зі сторони Словаччини.

Актуально Нове родовище газу: чи стане в Україні більше власного палива та менше імпорту

Які подробиці розірвання договору?

Причини розірвання угоди з боку SEPS залишилися без офіційних пояснень. Водночас Укренерго заявляє, що не порушувала умов співпраці та діяла відповідно до принципів добросусідства і норм європейського права.

У компанії підкреслюють, що це рішення не матиме відчутного впливу на українських споживачів, адже аварійна допомога зі Словаччини залучалася рідко і в незначних обсягах, а востаннє це було в січні цього року.

Також наголошується, що припинення дії угоди про взаємну аварійну підтримку не стосується комерційних постачань.

Імпорт електроенергії зі Словаччини до України здійснювався і здійснюється без жодних обмежень, відповідно до результатів добових і довгострокових аукціонів з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів,

– підкреслили в компанії.

Що відомо про позицію Словаччини щодо України?