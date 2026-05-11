Пенсія без стажу: на яку суму можуть розраховувати українці, які не працювали офіційно

У ситуаціях, коли українці мають недостатню кількість стажу або не мають його взагалі, ПФУ платить соціальну пенсію. Рівень виплати відповідає прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб і становить понад 2,5 тисячі гривень.

Що відомо про соціальну пенсію?

Про те, які виплати отримують українські пенсіонери без стажу роботи, пише ПФУ.

Основним критеріям для нарахування пенсійних виплат в Україні залишається стаж. З 1 січня 2026 року для виходу на пенсію в 60 років потрібно мати 33 роки страхового стажу.

Якщо стажу менше (23 роки), то вийти на заслужений відпочинок можна у віці 63 років. Або в 65 років, якщо є п'ятнадцятирічний трудовий стаж.

Однак бувають ситуації, коли людина працювала на офіційно менше 15 років. Або не працювала взагалі. У таких випадках на звичайну пенсію людина може не розраховувати, адже основна підстава для нарахування виплати – не дотримана.

Водночас держава надає альтернативу. У ситуаціях, коли людина не має трудового стажу в достатній кількості, ПФУ виплачує соціальну пенсію.

Сума такої виплати напряму залежить від показника мінімальної зарплати й також дорівнює прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб. У 2026 році це 2 595 гривень.

Зауважте! Десять років тому, у 2016 році, прожитковий мінімум для непрацездатних людей був 1 247 гривень. Тобто за 10 років виплата зросла вдвічі.

Такі гроші не можна називати повноцінною пенсією. Це більше соціальна виплата чи допомога, яка спрямована на підтримку людей.

Важливо також знати, що розраховувати на соціальну пенсію можуть українці від 65 років, які не працюють і не мають інших видів забезпечення від держави.

Що відомо про пенсійну кризу в Україні?

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначає, що українська пенсійна система потребуватиме змін, особливо після війни. Про це пише УНІАН. За словами експерта, нині в Україні зростає демографічне навантаження на солідарну систему пенсій. Незабаром буде ситуація, коли на одного працюючого з населення припадатиме 2 – 3 пенсіонери.

Також після війни значно зросте кількість військових пенсіонерів, яким потрібно гарантувати гідні виплати. І це створює ризик, що деражава не зможе забезпечити відповідний рівень пенсійних видатків.

Працівники, які зараз працюють, не зможуть самотужки покрити потреби системи,

– додав Шевчишин.

Він пояснив, що така проблема поширена для країн зі швидким старінням суспільства. Водночас рішенням для держави може стати запуск запуску другого та третього рівнів пенсійної системи – обов'язкових і добровільних внесків/накопичень. Однак Шевчишин наголошує, що перехід до такої ситеми не буде простим.

Більшість із громадян зараз не мають додаткових коштів на один місяць життя, уже не кажучи про більші відрахування на пенсію через десятки років. У державі рішення цієї проблеми теж поки немає.

Що відомо про роботу для українців віком 50+?

Під час війни Україна зіштовхнулася з дефіцитом кадрів, що не позитивно впливає на становище економіки. Як зазначала у коментарі для 24 Каналу експертка з працевлаштування Валентина Гаврюшенко основні причини дефіциту кадрів – війна та мобілізація, зовнішня міграція. Також впливають демографічні зміни, адже війна пришвидшила ці процеси, особливо серед працездатного населення.

"Варто звернути увагу і на причину, яка пов'язана зі структурною невідповідністю навичок. Тобто претенденти часто не володіють тими навичками, які потрібні роботодавцям. Це посилює "розрив пропозиції та попиту" на ринку праці", – зазначила Гаврюшенко.

Водночас уряд готує розв'язання проблеми – нову політику зайнятості. Мета нової ініціативи полягатиме в тому, щоб українці, незалежно від віку, могли себе реалізувати. Так, в Україні запустять національну програму стажування для людей 50+ "Досвід має значення".

Також раніше директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський зазначав, що в найближчому майбутньому українці будуть працювати до 70 – 75 років. І основна причина цього – брак коштів на власне забезпечення, адже пенсії будуть недостатнього рівня.