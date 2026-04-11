Чи будуть спеціальні пільги та виплати для людей з інвалідністю у квітні

Питання виплат і пільг залишається актуальним для багатьох українців. Водночас зростає занепокоєння, чи збережеться підтримка для людей з інвалідністю та чи можливі зміни вже у квітні.

Чи збережуться пільги та виплати для людей з інвалідністю?

У квітні система підтримки людей з інвалідністю залишається чинною, без різких змін у базових підходах до нарахування виплат і надання пільг. Водночас обсяг допомоги, як і раніше, залежить від індивідуальних підстав: групи інвалідності, страхового стажу та соціального статусу, повідомляє Пенсійний фонд.

Цікаво Українці можуть отримати важливе повідомлення від ПФУ: воно впливає на отримання пенсії

Пенсійні виплати формуються за загальним принципом: їх розмір прив’язаний до пенсії за віком.

Для осіб з інвалідністю I групи передбачено 100% відповідної суми, для II групи – 90%, для III групи – лише 50%.

Важливо! Право на такі виплати виникає лише за наявності необхідного страхового стажу, водночас до нього зараховується і період після встановлення інвалідності до досягнення 60 років.

У квітні також зберігається гарантований мінімум: пенсія для осіб з інвалідністю не може бути нижчою за прожитковий мінімум для непрацездатних, який у 2026 році становить 2 595 гривень.

Які соціальні пільги діють для осіб з інвалідністю?

Окрім пенсій, продовжує діяти система соціальних пільг. Частина пільг фактично залишається невикористаною через необізнаність, зокрема це стосується медичних програм і допомоги на догляд.

Як пояснює Закон України про "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні". Це включає:

доступ до безоплатних або частково компенсованих медичних послуг;

забезпечення засобами реабілітації;

пільговий або безкоштовний проїзд;

а також санаторно-курортне лікування за медичними показаннями.

Зверніть увагу! Частина цих гарантій надається автоматично, інші можна отримати лише за заявою або підтвердженням статусу.

Додаткові умови передбачені для осіб з інвалідністю внаслідок війни. Для них діють розширені соціальні гарантії, зокрема у сфері праці, медицини та житлового забезпечення, а також пільги на оплату комунальних послуг у визначених межах.

Чи зросли пенсії осіб з інвалідністю у 2026 році?