В США заявляють, що можуть керувати українськими АЕС без жодних проблем

Нещодавно Дональд Трамп заявив, що США можуть допомогти Україні в управління енергетичною інфраструктурою. Якщо буде ухвалене відповідне політичне рішення, то за словами американців, управління може відбуватися без особливих проблем.

Як американці готові управляти українськими АЕС

Із заяв міністр енергетики США Кріс Райт, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg, США готові залучити висококласних ядерних експертів щодо ухвалення зважених рішень з місцевими фахівцями у разі згоди.

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Водночас Райт додає, що діалог щодо можливого придбання американськими компаніями атомних електростанцій, як-от Запорізька АЕС, не ведеться.

Водночас прессекретар Білого дому Каролін Левітт додає, що зі слів Трампа, Штати можуть значно допомогти в управлінні станціями завдяки своєму досвіду в електроенергетиці.

Американська власність на ці об'єкти була б найкращим захистом для цієї інфраструктури та підтримкою української енергосистеми,

– каже Левітт.

Нагадуємо! Під час розмови з Володимиром Зеленським у середу, 19 березня, Дональд Трамп висунув ідею про допомогу в управлінні енергетичною інфраструктурою України. Наразі Запорізька АЕС є найбільшою в Європі. Зараз вона перебуває під російською окупацією з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.