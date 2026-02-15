Угода на мільярди: Іран заманює Трампа контрактами, щоб позбутися санкцій
- Іран пропонує США економічну співпрацю, включаючи спільні нафтогазові проєкти та авіаційні інвестиції, щоб зняти санкції.
- Делегація США вже вирушила на переговори в Женеві, водночас посилюючи тиск на Іран через союз з Ізраїлем.
Іран прагне позбутися жорстких американських санкцій. Тому у рамках переговорів щодо нової ядерної програми пропонує США економічну співпрацю, яка принесе швидку вигоду обом країнам.
Що Іран пропонує США?
Про це розповів заступник директора МЗС Ірану з економічної дипломатії Хамід Ганбарі напередодні другого раунду переговорів між Тегераном і Вашингтоном, пише Reuters.
Для стійкості будь-якої угоди важливо, щоб і США отримали вигоди в секторах із високою та швидкою економічною віддачею,
– зазначив Ганбарі.
У Тегерані вважають, що ядерна угода 2015 року не забезпечила економічних інтересів США. Тому зараз Іран намагається зацікавити Вашингтон конкретними контрактами, щоб зробити майбутні домовленості стійкими. Серед пропозицій:
Спільні нафтогазові проєкти. Іран готовий відкрити доступ до своїх родовищ;
Авіація та видобуток. Тегеран обіцяє купувати американські літаки та зробити інвестиції в гірничодобувну галузь;
Ядерний компроміс. Іран натякнув на готовність розбавити свій високозбагачений уран в обмін на зняття санкцій.
М’яч на боці Америки – вона має довести, що справді хоче угоди,
– зауважив заступник глави МЗС Маджид Тахт-Раванчи в інтерв’ю BBC.
Важливо! Проте іранські високопосадовці наголошують, що не підуть на повну відмову від збагачення урану, чого вимагають США. Наразі саме вона залишається каменем спотикання у переговорах між країнами.
Що говорять у США щодо Ірану?
У США поки не коментують економічну пропозицію Ірану. Однак держсекретар Марко Рубіо під час пресконференції у Братиславі заявив, що президент Дональд Трамп віддає перевагу дипломатії перед силою.
Нікому раніше не вдавалося укласти успішну угоду з Іраном, але ми спробуємо,
– додав Рубіо.
За інформацією видання, американська делегація за участі спецпосланців Стіва Віткоффа та зятя Трампа Джареда Кушнера вже вирушила на переговори. Вони зустрінуться з іранськими представниками в Женеві у вівторок, 17 лютого.
При цьому, однак, США посилюють тиск на Іран. Як повідомляє Axios, Вашингтон та Ізраїль домовилися вдарити по головному джерелу доходів Тегерана – експорту нафти до Китаю, куди йде 80% іранської сировини.
Зауважте! У 2018 році Трамп вивів США з угоди, яка давала послаблення санкцій проти Ірану в обмін на обмеження його ядерної програми. Тоді він відновив жорсткі економічні обмеження, що тиснуть на іранську економіку.
Як США ще тиснуть на Іран?
На початку лютого Іран і США знову сіли за стіл переговорів, намагаючись зрушити з місця багаторічне протистояння навколо іранської ядерної програми та не допустити нового витка військової напруги.
Водночас у Вашингтоні не приховують, що готуються і до жорсткішого сценарію у разі провалу діалогу. Зокрема, у п’ятницю, 13 лютого, представники США заявили, що Пентагон ухвалив рішення додатково посилити угруповання на Близькому Сході.
До регіону вирушає ще один авіаносець, тисячі військовослужбовців, винищувачі, ракетні есмінці та інші сили, які можуть виконувати як ударні, так і оборонні завдання.
Склад і конфігурація вже розгорнутих американських сил свідчать про те, що у разі загострення удар може бути зроблений з повітря та моря.