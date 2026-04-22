Просили "бідні країни": США виправдалися за послаблення санкцій проти Росії

США продовжили свій дозвіл на купівлю російської нафти ще на 30 днів, хоча раніше обіцяли цього не робити. Американський міністр фінансів Скотт Бессент нарешті пояснив таке рішення.

Як аргументували послаблення санкцій?

Причиною є нібито звернення понад 10 "бідних країн", які постраждали від подорожчання енергоносіїв. Деталі зі слухань у Сенаті в середу, 22 квітня, передає The New York Times.

За даними "Європейської правди", сенатор-демократ Кріс Кунс перед бюджетним комітетом запитав міністра, чому адміністрація спершу відмовлялася продовжувати послаблення нафтових санкцій проти Росії, але згодом все ж зробила це.

У відповідь Бессент визнав, що країна-агресорка отримала додаткові прибутки через це рішення. Водночас, за його словами, без такого кроку ціни на нафту могли б зрости до 150 доларів за барель замість приблизно 100.

До мене звернулися представники понад 10 країн, які є найбільш вразливими та найбіднішими з погляду енергетики. І вони попросили нас продовжити ці санкції,

– виправдовувався міністр фінансів США.

Цікаво! В ексклюзивному коментарі 24 Каналу інвестиційний банкір Сергій Фурса пояснив, що скасування обмежень на російську нафту – це вимушений крок американців, аби стабілізувати ситуацію з цінами. Наразі від них страждає навіть економіка США, що зокрема впливає на електорат.

