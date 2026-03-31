Кордон під замком: США поставили новий ультиматум для торгівлі з Канадою

США жорстко відерагували на торгівельну угоду, яку нещодавно уклали Канада та Китай. У відповідь Вашингтон заявив, що не пропустить через свій кордон жодного китайського автомобіля з Канади.

Чому США не пустить китайські автомобілі?

Про це заявив посол президента Дональда Трампа в Оттаві Піт Хукстра, пише Bloomberg.

Ці автомобілі можуть приїжджати з Китаю, потрапляти до Канади, але вони не перетнуть кордон зі США. Ми не збираємося відкривати шлюзи для китайських автомобілів, які потраплятимуть до США через Канаду,

– зазначив Хукстра.

За словами посла, заборона викликана занепокоєнням через дані, які збирають і передають сучасні авто.

Щоправда, він не уточнив, чого саме стосуватиметься заборона:

відмови від видачі необхідних документів для перепродажу китайських авто, легально імпортованих до Канади;

або ж повної заборони на перетин кордону для автівок з Китаю.

Зауважте! Раніше США вже запровадили правила, які обмежують продаж або імпорт підключених автомобілів, які використовують технології з Китаю та Росії.

Як зростає торгівельна напруга між країнами?

У 2024 році Канада запровадила 100% мито на китайські електромобілі. На такий крок Оттава пішла, щоб узгодити свою політику з курсом тодішнього президента Джо Байдена.

У відповідь Китай ввів дзеркальні мита на головні аграрні товари з Канади.

Та після приходу до влади торік Дональд Трамп розпочав торгівельну війну з Канадою і запровадив мита на канадські автомобілі. І це попри те, що більшість автомобілів, вироблених у Канаді, містять значну частку комплектуючих зі США.

Тому Оттава вирішила змінити свою політику і пішла назустріч Пекіну. Прем’єр-міністр Канади Марк Карні та китайський лідер Сі Цзіньпін дійшли нової угоди у січні 2026 року, пише Carscoops.

Канада знизили тарифи на електромобілі з Китаю приблизно до 6,1% та послабила обмеження на імпорт сталі та алюмінію:

Китай зможе імпортувати до 49 000 електромобілів на рік за зниженими тарифами.

За п'ять років угоди цей ліміт має зрости до 70 000 автомобілів.

Карні зазначив, що ця угода дозволить повернути імпорт лектромобілів до рівня 2023, перед ввеженям жорстким мит.

Зауважте! В обмін Китай погодився знизити імпортні тарифи на деякі харчові продукти, зокрема канолу та лобстерів.

