Рекордні 40 років стажу: яку пенсію та надбавки можна отримувати

Українцю з 40 роками стажу можна буде вийти на пенсію в 60 років та розраховувати на пристойні виплати за умови відповідної зарплати.Також передбачені надбавки за понаднормовий стаж, та у певних випадках за вік.

Які умови для виходу на пенсію в 2026 році?

У 2026 року вийти на пенсію можна з 60 років, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Для отримання пенсії за віком потрібно буде мати більший страховий стаж:

у 60 років – не менше 33 років стажу;

у 63 роки – щонайменше 23 роки стажу;

у 65 років – від 15 років стажу.

Який буде розмір пенсії при 40 роках стажу?

Порахувати розмір пенсії можна за формулою ПФУ: Пенсія = зарплата × коефіцієнт страхового стажу.

Коефіцієнт страхового стажу – кількість стажу роботи, помножена на величину оцінки одного року страхового стажу та поділена на 12. У випадку з 40 роками стажу коефіцієнт становитиме 0,4.

На прикладі порахуємо, скільки у 2026 році отримуватиме українець при мінімалці – 8 647 гривень та середній зарплаті за показниками ПФУ – 21 578 гривень.

При мінімалці українець з 40 роками стажу фактично матиме пенсію 3 458 гривень (8 647 × 0,4).

(8 647 × 0,4). При середній зарплаті у 21 578 українець зможе отримувати 8 631 гривню (21 578 × 0,4).

Які будуть надбавки до пенсії?