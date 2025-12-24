Рекордні 40 років стажу: яку пенсію та надбавки можна отримувати
- Українцю з 40 роками стажу можна вийти на пенсію в 60 років та отримувати пенсію в розмірі 3 458 гривень при мінімальній зарплаті та 8 631 гривню при середній зарплаті.
- Для виходу на пенсію в 2026 році потрібно мати не менше 33 років стажу для 60 років, 23 років для 63 років, та 15 років для 65 років.
Українцю з 40 роками стажу можна буде вийти на пенсію в 60 років та розраховувати на пристойні виплати за умови відповідної зарплати.Також передбачені надбавки за понаднормовий стаж, та у певних випадках за вік.
Які умови для виходу на пенсію в 2026 році?
У 2026 року вийти на пенсію можна з 60 років, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Для отримання пенсії за віком потрібно буде мати більший страховий стаж:
- у 60 років – не менше 33 років стажу;
- у 63 роки – щонайменше 23 роки стажу;
- у 65 років – від 15 років стажу.
Який буде розмір пенсії при 40 роках стажу?
Порахувати розмір пенсії можна за формулою ПФУ: Пенсія = зарплата × коефіцієнт страхового стажу.
Коефіцієнт страхового стажу – кількість стажу роботи, помножена на величину оцінки одного року страхового стажу та поділена на 12. У випадку з 40 роками стажу коефіцієнт становитиме 0,4.
На прикладі порахуємо, скільки у 2026 році отримуватиме українець при мінімалці – 8 647 гривень та середній зарплаті за показниками ПФУ – 21 578 гривень.
- При мінімалці українець з 40 роками стажу фактично матиме пенсію 3 458 гривень (8 647 × 0,4).
- При середній зарплаті у 21 578 українець зможе отримувати 8 631 гривню (21 578 × 0,4).
Які будуть надбавки до пенсії?
Надбавка до пенсії є для чоловіків з понад 35 років та жінок з понад 30 років стажу, якщо пенсію призначено після жовтня 2011 року. Доплата складає 1% від пенсії за кожен повний рік стажу понад норму, але не більше 1% від прожиткового мінімуму. Наприклад, пенсіонери з 30 роками страхового стажу та пенсією понад мінімальну отримують доплату 708 гривень.
Також пенсіонери в Україні від 70 років отримують вікову надбавку до 300 гривень щомісяця, яка зростає для тих, хто досягає 75 і 80 років. Доплата нараховується автоматично для пенсіонерів із пенсією до 10 340 гривень і не нараховується працюючим пенсіонерам.
Самотні пенсіонери в Україні, які досягли 80 років, проживають окремо та потребують постійного догляду, можуть отримати щомісячну доплату до пенсії у розмірі 944 гривні.