Деяким українцям не продовжать виплати субсидій без заяв: хто потрапив у список

Субсидія на неопалювальний сезон розраховується на період з 1 травня до 30 вересня. Тому питання субсидії на комунальні послуги наразі є вельми актуальним для українців. Вже незабаром ПФУ проведе автоматичний перерахунок.

Кому потрібно подати заявку на отримання субсидій?

Автоматично перерахунок відбудеться для людей, що отримували субсидії взимку, якщо не змінилися дані про майновий стан чи склад домогосподарства, про що повідомили у Пенсійному фонді.

Якщо такі зміни відбулись, то про це слід повідомити фонд. На це надається 30 днів.

До списку осіб, яким слід подавати заяву, належать:

українці, які не отримували субсидію в опалювальному сезоні або її розмір становив "0";

у випадку оренди житлового приміщення, у якому фактично проживають та сплачують житлово-комунальні послуги;

якщо в помешканні проживає менша кількість осіб ніж зареєстровано;

коли домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи.

У разі подання заяви у травні або червні її буде призначено з початку неопалювального сезону, тобто з 1 травня. Якщо надати заяву пізніше, то вже з місяця звернення. Подати заяву можна через ЦНАП, Дію, портал Пенсійного фонду, сайт Мінсоцполітики тощо.

Водночас іноді українцям можуть призначити нульову субсидію. Але це не означає, що ПФУ відмовив у наданні допомоги.

Річ у тім, що житлова субсидія призначається за наявності різниці між розміром сплачених сум за комунальні послуги та розміром обов’язкового платежу. Про це раніше наголошували у Пенсійному фонді.

Обов’язковий платіж для кожної сім’ї визначається індивідуально та залежить від розміру сукупного доходу членів домогосподарства. Зокрема його обчислюють в розрахунку на одну людину.

Якщо за результатами проведеного розрахунку розмір (різниця) має нульове або від’ємне значення, то субсидія становить 0,00 гривень.

Зверніть увагу! Це означає, що розміри сплачених сум за житлово-комунальні послуги не перевищують розмір обов’язкового платежу.

Видання "На пенсії" пояснює, що система автоматично підтягне доходи громадян за другу половину минулого року. Таким чином, можна буде визначити, хто може надалі отримувати субсидії.

До уваги будуть брати нарахування (зарплати, пенсії) за третій та четвертий квартали попереднього календарного року. Тобто у цьому випадку йдеться про період з липня по грудень 2025 року.

Людина зокрема зобов’язана повідомити Пенсійний фонд протягом 30 днів про важливі зміни. Наприклад, якщо стала власником авто, отримала велику спадщину чи зробила одноразову покупку на суму понад 50 тисяч гривень.

Якщо ви вирішили про це змовчати, то майте на увазі – коли система це виявить, а вона рано чи пізно це зробить через обмін даними з банками та реєстрами, вас змусять повернути всі незаконно виплачені гроші назад – до державного бюджету,

– наголосили у матеріалі.

Важливо! Також слід повідомляти про зміни у складі родини.

Що ще українцям варто знати про субсидії?

В Україні існує поняття недоотримана субсидія. Мова йде про ту, яка вже була нарахована отримувачу, але фактично не виплачена у зв’язку з його смертю. Інші члени домогосподарства мають право звернутися за допомогою з відповідними документами. На це надається три місяці після смерті одержувача субсидії.

Зі статусом субсидії можна ознайомитися в особистому кабінеті на порталі ПФУ. Якщо ж субсидію не нарахували, то слід направити електронне звернення до Пенсійного фонду. Також можна зателефонувати за номером 15 – 45. Але слід підготуватися до розмови та детально розповісти про проблему: назвати суму субсидії, місяць тощо.