Світло зникло в 4 регіонах: у якому стані енергосистема України на початку весни
- Уранці 3 березня зафіксовано знеструмлення в Донецькій, Дніпропетровській, Сумській та Чернігівській областях.
- Споживання електроенергії зростає, рівень на 1,1% вищий, ніж попереднього дня, через менший обсяг відключень світла.
Російські військові продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру прифронтових і прикордонних регіонів. Станом на ранок вівторка, 3 березня, зафіксовано нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Сумській та Чернігівській областях.
У якому стані енергосистема України?
Окрім того, через наслідки попередніх масованих обстрілів в окремих регіонах України застосовують графіки обмеження потужності для промисловості, а також погодинні відключення для всіх категорій споживачів. Деталі повідомили в Укренерго.
Дивіться також Зима 2026 року стала найсуворішою за останні десятиліття в Україні, – Зеленський
- Аварійно-відновлювальні роботи проводять усюди, де це дозволяють безпекові умови. Енергетики намагаються якнайшвидше заживити знеструмлених споживачів.
- У регіонах з погодинними відключеннями зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Дізнатися час і тривалість обмежень можна на офіційних сторінках обленерго.
Чи зростає споживання електроенергії?
За даними енергетиків, споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Уранці 3 березня його рівень був на 1,1% вищим, ніж в цей час попереднього дня.
Причина змін – менший обсяг застосованих заходів обмеження у більшості регіонів України,
– пише Укренерго.
Наприклад, у понеділок, 2 березня, добовий максимум споживання зафіксували вранці. Він також був на 1,1% вищим, аніж максимум попереднього робочого дня – у п'ятницю, 27 лютого.
Зверніть увагу! Українців закликають обмежити користування потужними електроприладами й за можливості перенести енергомісткі процеси на нічний час – після 22:00.