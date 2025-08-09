Вже цієї осені тариф на електроенергію можуть переглянути. Йдеться про можливе підвищення ціни, адже теперішній рівень не покриває всіх витрат постачальників електроенергії.

Як може змінитися тариф на світло для українців вже у листопаді?

Постанова Кабміну від квітня 2025 року про дію чинного тарифу на світло має термін до 31 жовтня цього року, а це означає, що з 1 листопада є ймовірність, що ціна може змінитися, передає 24 Канал.

Річ у тім, що чинний тариф на світло наразі становить 4,32 гривні за кіловат-годину для населення. У той час чимало експертів зауважує, що така ціна за світло є невигідною, бо не покриває всі витрати.

Натомість як розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко для OBOZ.UA, Україна потребує реформування ринку електроенергії.

Стомільярдні борги на ринку, невиплати, проблеми з фінансами додаються до збитків, яких завдають росіяни. Але вирішення цієї ситуації вимагає великої системної реформи ринку електроенергії, а не підвищення тарифів для населення,

– розповів Харченко.

Як можна зекономити на світлі в Україні: