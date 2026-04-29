Тариф на світло в Україні: в уряді оголосили вартість електроенергії для населення з травня
- Уряд України продовжив чинний тариф на електроенергію для населення до 31 жовтня 2026 року, встановивши вартість 4,32 гривні за кіловат-годину.
- Для споживання до 2 тисяч кіловат-годин на місяць у період з 1 жовтня по 30 квітня діє пільговий тариф 2,64 гривні за кіловат-годину.
У середу, 29 квітня, уряд продовжив дію чинного тарифу на електроенергію для побутових споживачів. Вона буде актуально до 31 жовтня 2026 року.
Якою буде ціна на світло в Україні?
Вона становитиме 4,32 гривні за кіловат-годину, про що повідомила прем'єрка Юлія Свириденко.
Політикиня пояснила: це означає, що ціни на електроенергію для населення залишаються надалі без змін. Таким чином, влада країни хоче підтримати домогосподарства, для яких електрика є основним джерелом тепла. Мова йде про будинки та квартири з електроопаленням, а також багатоквартирні будинки, які не підключені до газопостачання чи систем централізованого або автономного теплопостачання.
- У період з 1 жовтня по 30 квітня діятиме пільговий тариф – 2,64 гривні за кіловат-годину за споживання до 2 тисяч кіловат-годину на місяць.
- А за споживання понад цей обсяг ціна – 4,32 гривні за кіловат-годину.
Таким чином зменшуємо фінансове навантаження на родини,
– зазначила Свириденко.
Скільки платитиме за світло бізнес?
Нагадаємо, що ще 23 квітня ухвалили рішення про перегляд граничних цін на ринку електроенергії – на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому та балансуючому ринку. Про це повідомили на сайті НКРЕКП.
Таким чином, змінились ціни на електроенергію для бізнесу. Згідно з інформацією, вже з 1 травня 2026 року встановлюються такі граничні ціни:
- на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку: максимальна – 15 тисяч гривень/мегават-годину, мінімальна – 10 гривень/мегават-годину;
- на балансуючому ринку: максимальна – 17 тисяч гривень/мегават-годину, мінімальна – 0,01 гривень/мегават-годину.
Зауважте! На сайті НКРЕКП повідомили, що перегляд цін має не тільки створити умови для стабільної роботи ринку, а й підвищити зацікавленість імпортерів у постачанні електроенергії.
Що ще слід знати про комунальні тарифи?
Наразі немає точної інформації про вартість газу в Україні для населення після 30 квітня. Однак Юлія Свириденко раніше анонсувала, що збільшувати ціну не планують. Вона пояснила, що держава надалі забезпечуватиме підтримку людей у складний період. Проте для бізнесу будуть послідовно рухатися в напрямку лібералізації цін.
Водночас тариф Нафтогазу наразі становить 7,96 гривні за кубометр. А клієнтами компанії є більшість населення країни.
Щодо ціни на водопостачання: кожен регіон має власні тарифи. Це залежить зокрема від водоканалу.
Але Юлія Свириденко заявляла, що й ці ціни мають залишатися на чинному рівні. Вона впевнена, що зростання тарифів лише збільшить фінансовий тиск на українців в умовах війни.