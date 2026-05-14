Україна перейде на нові тарифи – чи залишаться субсидії на газ і світло

Україна має поступово відмовитися від державного стримування цін на газ, електроенергію, тепло та гарячу воду. Курс на ринкове формування тарифів закріплений у домовленостях із міжнародними партнерами, зокрема в межах програми МВФ.

Як зміняться ціни на комунальні послуги?

Однак це не означає, що споживачі одразу зостануться сам на сам з новими цінами. Деталі повідомили в громадській організації "Вікно відновлення", представники якої напередодні відвідали публічну дискусію консорціуму RRR4U.

Під час воєнного стану в Україні заморозили частину тарифів для населення. Через це побутові споживачі наразі сплачують лише частину реальної вартості комунальних послуг.

Наприклад, близько 8 гривень за кубометр газу при ринковому рівні в майже 28 гривень (тариф покриває лише 30%);

за кубометр газу при ринковому рівні в (тариф покриває лише 30%); Схожа ситуація з електроенергією – кіловат-година обходиться українцям у 4,32 гривні, тоді як ринкова роздрібна ціна наближається до 13 гривень (тобто покриття близько 34%).

Однак питання тарифів для українців залежить не лише від внутрішньої політики держави, а й від умов міжнародних партнерів, на яких готові надавати Києву фінансову допомогу.

Йдеться про співпрацю з МВФ і Євросоюзом у межах інструменту Ukraine Facility. Заради підтримки, від якої тепер залежить значна частина державних видатків, влада зобов'язана провести низку реформ, зокрема у сфері енергетики – аби зробити ринок стійкішим і зменшити приховані борги в системі.

Україна має оцінити всі квазіфіскальні витрати, субсидії, спеціальні зобов'язання тощо, а також скасувати мораторій на підвищення тарифів на тепло й гарячу воду до кінця поточного року. А от після завершення воєнного стану – поступово лібералізувати ринок газу та електроенергії.

Що буде з субсидіями українців?

Експертка аналітичного центру DiXi Group Альона Корогод пояснила, що перехід до ринкових тарифів неминуче посилить фінансове навантаження на українські родини. Саме тому держава має паралельно посилювати захист вразливих споживачів.

Йдеться про зміну самої моделі допомоги – замість стримування цін для всіх (приховане субсидування) варто вдатися до адресної підтримки тих громадян, які справді її потребують.

Альона Корогод Експертка проєктів DiXi Group, експертка із "зелених" політик Офісу зеленого переходу при Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України Паралельно з реформою тарифів постає питання: звідки брати кошти на допомогу тим, хто справді її потребує. Частково відповідь полягає в тому, що зростання тарифів означає і зростання доходів енергокомпаній, а отже – і податкових надходжень. Завдяки цьому держава потенційно може збалансувати додаткові витрати на соціальну підтримку в енергетиці.

Однак наразі неможливо точно спрогнозувати, якими будуть тарифи на газ, електроенергію чи тепло після війни, про що заявив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус. За словами нардепа, це залежатиме від низки факторів – вартості газу, дефіциту в енергосистемі, ситуації навколо Запорізької АЕС тощо.

Цікаво! У країнах ЄС комунальні тарифи здебільшого ближчі до реальної ринкової вартості. Водночас це не означає відсутність соціального захисту: під час криз держави можуть обмежувати ціни або надавати людям грошову допомогу. Однак такі механізми зазвичай тимчасові та спрямовані насамперед на вразливі категорії населення.

Де вже виникають проблеми в Україні?

Наприклад, через заморожені тарифи теплокомуненерго накопичують борги, адже не можуть повністю покривати витрати. Зокрема, їм складно вчасно розраховуватися з Нафтогазом.

Опісля постачальник звертається до судів і виграє справи, тож виконавча служба може стягувати гроші примусово або блокувати рахунки цих підприємств. "Це створює додаткові ризики для підготовки до опалювального сезону", – попереджає Герус.

Тож державі потрібно або наблизити тарифи до економічно обґрунтованого рівня, або компенсувати різницю з бюджету.